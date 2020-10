Ciolacu, intrebat daca se mai asteapta la plecari din PSD: "Este posibil. Onoarea de a fi in Parlament nu e o meserie de care trebuie sa te legi"

"Este posibil. Fiecare decizie pe care si-o poate lua, dar sa stiti ca aceasta onoare de a fi in Parlament nu e o meserie de care trebuie sa te legi. Avem un exemplu, Andi Cristea a candidat pentru un mandat de europarlamentar. A fost primul sub linie. Nu am auzit de la Andi Cristea ca se leapada de PSD si cat de nefericit este. Viata iti ofera intotdeauna noi oportunitati. Si astazi este pe locul doi, pentru ca si merita. A fost un europarlamentar de exceptie pe listele PSD de la Buzau", a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat daca este posibil sa fie si alte demisii din PSD.Liderul social-democratilor a sustinut o conferinta joi la Buzau cu ocazia depunerii listei de candidaturilor la parlamentare. Marcel Ciolacu deschide lista la Camera Deputatilor, in Buzau, iar la Senat este Lucian Romascanu primul pe loc."Am venit astazi, alaturi de colegii mei, cu cea mai buna lista de candidati, in fata romanilor, cei mai buni specialisti si cei mai capabili de a reintoarce Romania in drumul corect. Chiar daca provocarea principala a Romaniei, ramane in continuare sanatatea. Sanatatea e cheia educatiei, a locurilor de munca si a cresterii nivelului de trai. Cu cat actualii guvernanti vor respecta regulile si parerile specialistilor, cu atat mai repede ne vom recastiga viata dinainte. PSD a venit in parlament cu foarte multi reprezentanti ai domeniului medical. In schimb, sunt prea putini in acest moment cei care pot scoate Romania din aceasta criza sanitara. Repet. Sanatatea oamenilor nu poate sa o dea nimeni inapoi. Daca vom avea timp sa redresam economia, sa redresam imprumurile aberante facute de cei de la guvernare, sanatatea in schimb va fi greu de redresat", a ecompletat Ciolacu.El a vorbit si despre lista candidatilor PSD din Buzau, amintindu-l si pe Adrian Cristea fost europarlamentar."De departe avem cele mai bune solutii in fiecare domeniu. Astazi la Buzau am venit cu o lista in care il regasim pe Andi Cristea, specialisti in fonduri europene, am venit si cu managerul spitalului judetean, am venit si cu dl Laurentiu Tepelus, directorul adjunct al celui mai important coelgiu din Buzau, pentru ca urmatoarea provocare dupa sanatate va fi educatia. Am venit cu Lucian Romascanu, deja la al doilea mandat. Am venit cu o lista de oameni care au facut echipa cu primarul din Buzau. Suntem in acest moment in linie dreapta catre alegerile impuse de actualul guvern pe 6 decembrie", a mai spus liderul PSD.Chestionat cate mandate va lua PSD la Buzau, Ciolacu a raspuns: "Sunt ferm convins ca buzoienii vor stii foarte bine cate mandate sa ofere PSD la aceste alegeri "."Drumul PSD este unul foarte clar, categoric ca ne bucuram si de recastigarea increderii romanilor. Dupa doua alegeri pierdute, avem o crestere de aproape 10% la alegerile locale. Asta ne confirma faptul ca drumul pe care am pornit de reforma si de reconstructie a partidului este cel corect", a adaugat Ciolacu.Lista completata a candidatilor PSD in Buzau este urmatoare:Senat: Lucian Romascanu, Liliana Zbirnea, Daniela Palcau.Camera Deputatilor: Marcel Ciolacu, Andi Cristea, Romeo Lungu, Laurentiu Tepelus, Claudiu Damian, Oana Matache, Florin Ceparu, Ion Bogdan, Costin Stanciu.