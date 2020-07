Ciolacu, intrebat de ce PSD a votat legea privind carantina: "Este normal sa existe un cadru legislativ. Am modificat aproape 90 la suta"

Ciolacu a apreciat ca legea a fost modificata in proportie de 90% in Parlament, pentru a fi aparata democratia si evitate abuzurile. "Daca sunt abuzuri, depunem motiune de cenzura", a afirmat Ciolacu.Marcel Ciolacu a fost intrebat, luni seara, la Antena 3, de ce PSD a votat legea privind carantina si a precizat: "Este normal sa existe un cadru legislativ. Oamenii nu fac intotdeuna diferenta intre a crea o lege - ca si cadru legislativ - si masurile pe care le va lua Guvernul in continuare. In toate tarile europene exista un cadru legislativ pentru aceasta perioada de pandemie, in Romania nu exista. E normal. Noi am modificat aproape 90 la suta din lege (...) Am incercat si am demonstrat ca putem apara si democratia, dar si sanatatea oamenilor. Consider ca nu este nimeni vinovat ca s-a imbolnavit de Covid. Consider ca avem o responsabilitate ca cei care s-au imbolnavit, sa nu ii imbolnaveasca si pe cei sanatosi si atunci trebuia o astfel de lege. In acest moment legea este una functuonala si sper ca Guvernul sa nu faca niciun abuz ".Marcel Ciolacu a explicat ca, daca vor exista abuzuri din partea Guvernului, va fi depusa motiunea de cenzura."Nu mai tinem cont ca e stare de alerta, daca sunt abuzuri, depunem motiune de cenzura, mai repede decat ne-am propus la inceput. (...) Vom vorbi cu o motiune de cenzura, categoric. Am vazut ca isi dau cu parerea ca nu putem veni cu motiune de cenzura cand este Parlamentul in sesiune extraordinara, vorbesc prostii. Sa ia Constitutia, sa o citeasca. Nu au ce sa sesizeze, poate un eventual conflict ", a mai declarat Ciolacu.Legea privind carantina si izolarea va intra marti in vigoare, la trei zile dupa ce a fost publicata in Monitorul Oficial.