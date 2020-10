Ciolacu: Pe listele PSD nu o sa candideze nicio persoana care este trimisa in judecata

Prin urmare, listele vor fi revizuite si vor fi efectuate modificari ale candidaturilor inscrise prin adresa la birourile electorale judetene. Ciolacu a mai spus ca lista candidatilor PSD Vrancea a fost invalidata de CPN si a adaugat ca nu este oportuna candidatura lui Marian Oprisan la Senat, iar acesta ar trebuie sa ramana vicepresedinte al Consiliului Judetean Vrancea."Am avut o sedinta de Consiliul Politic National si impreuna cu colegii mei am luat decizia ca pe listele PSD nu o sa candideze nicio persoana care este trimisa in judecata. In acest moment, toti presedintii de organizatii fac din nou un contorl al listelor. Daca cumva exista o lista depusa, vom face o adresa si va fi modificata la birourile electorale judetene. Celelalte decizii se vor lua in cadrul unui alt CPN, cand vom finaliza toate listele. Mai e un numar de 15 judete care nu au finalizat listele", a afirmat Marcel Ciolacu, la finalul Consiliului Politic National de miercuri.El a precizat ca "listele trimise de domnul Marian Oprisan la Vrancea au fost invalidate. Asta inseamna ca se declanseaza din nou procedura. Imi memntin opinia ca dl Oprisan nu trebuie sa candideze pentru o functie in Parlamentul Romaniei. In opinia mea, nu este oportuna candidatura domnului Oprisan pentru Senat. Cred ca cel mai oportun in acest moment este sa ramana vicepresedinte la Consiliul Judetean Vrancea".Intrebat ce se intampla la Iasi cu Maricel Popa si daca va mai fi pe listele PSD, Marcel Ciolacu a raspuns: "Nici nu s-a pus vreodata problema sa nu fie pe lista PSD, domnul Maricel Popa. Am gasit o lista foarte dinamica si foarte buna la Iasi. O sa v-o prezentam in integralitatea sa."Chestionat daca aceeasi decizie a fost luata si pentru Ioan Mang Marius Dunca , chiar daca organlizatiile acestora au avut scoruri slabe la alegerile locale, liderul PSD a replicat: "Fiecare decizie la fiecare organizatie a tinut seama de mai multi factori. De la inceput am is ca nu iau decizii pausal, la toata lumea la fel si am luat in discutie impreuna cu colegii mei fiecare organizatie si contextul fiecarei organizatii. De aceea in anumite zone se regasesc anumiti presedinti in continuare. Vrea sa vedeti de exemplu la Bihor cu cine s-a luptat domnul Mang la aceste alegeri . Trebuie sa tinem cont de anumite aspecte si partidul si le asuma, inclusiv eu".Intrebat in continuare daca acest lucru inseamna ca doi candidati de la PSD Mehedinti nu se vor regasi pe liste, Ciolacu a spus: "Nu stiu de ce, nu ma simt confortabil cand discut de anumite persoane sau judete. Pe listele PSD nu se regasi nicio persoana trimisa in judecata".PSD Vrancea a stabilit marti seara ca Marian Oprisan sa deschida lista la Senat, iar Nicusor Halici pe cea de la Camera Deputatilor. De asemenea, desi conducerea partidului decisese ca Angel Tilvar sa preia sefia interimara a organizatiei, filiala l-a revocat pe acesta din functie si l-a numit pe Vasile Carnariu.