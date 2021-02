Ciolacu: PSD se opune schimbarii Avocatului Poporului. Vom ataca decizia la CCR

"Cum te apuci sa ataci? Este pe mandat. De ce vii pe un anumit mandat si ataci? Categoric, daca vor forta schimbarea doamnei Renate Weber , o sa atacam hotararea la Curtea Constitutionala. Si categoric, in primul rand ma voi adresa familiei socialistilor europeni si nu numai pentru acest atac, pana la urma, la statul de drept. Nu ai justificarile necesare sa vii cu asa ceva.Poate am uitat acele ordonante date noaptea, fara sa tii seama de drepturile si libertatile romanilor, incalcand Constitutia. Nu ai voie, indiferent ca e stare de razboi, ca este pandemie, sa creezi un asemenea precedent cum a creat presedintele Iohannis sustinand un partid politic. A depasit o linie rosie. Renate Weber a venit si a spus - inteleg ca este pandemie, dar nu depasiti linia rosie de incalcare a drepturilor si libertatilor", a spus Ciolacu la TVR 1.El a adaugat ca membrii coalitiei de guvernare considera ca Avocatul Poporului "este un instrument" iar Renate Weber poate in continuare sa "atace" anumite incalcari de drepturi si libertati."Este foarte important Avocatul Poporului in aceasta zona, iar doamna Renate Weber a iesit si a atacat toate deciziile, ordonantele. Presupun ca au facut niste sondaje de opinie si au vazut ce personalitate sau ce institutie sa atace si le-a reiesit din cifre ca cea mai vulnerabila ar fi doamna Renate Weber, care nu este un comunicator, nu e in talk show-uri, ea reprezinta Avocatul Poporului. Ei joaca in continuare tot in logica electorala, nu au nicio treaba cu guvernarea", a afirmat Ciolacu.In plus, Ciolacu anunta ca se va plange si colegilor din Uniunea Europeana. "Ma voi adresa socialistilor europeni", a spus Ciolacu.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , a anuntat marti ca Parlamentul a demarat procedura privitoare la revocarea Avocatului Poporului."Am demarat procedura privitoare la revocarea Avocatului Poporului. Este o procedura care in legislatura trecuta a fost demarata de grupurile parlamentare ale PNL . Solicitarea grupurilor parlamentare, formulata in legislatura trecuta, nu a fost trimisa spre comisiile juridice comune. Birourile permanente reunite au refuzat sa deruleze procedurile din Legea Avocatului Poporului si procedurile regulamentare", a declarat Orban la finalul sedintei Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului.El a explicat ca, dincolo de sesizarea PNL in acest sens, exista si o alta depusa de deputatul PNL Florin Roman, care a fost insusita si sustinuta si de grupurile parlamentare din Camera Deputatilor si Senat ale USR PLUS si ale PNL.