Marcel Ciolacu se plange ambasadelor si liderilor europeni ca Iohannis refuza premier PSD. Ce erori se gasesc in scrisoarea acestuia

Liderul Grupului S&D din Parlamentul European, europarlamentarul spaniol Iratxe Garcia Perez, a reactionat si a lansat un apel presedintelui Klaus Iohannis sa respecte practicile europene si sa desemneze propunerea de Prim-Ministru facuta de partidul care a castigat alegerile parlamentare, transmite PSD.Insa este bizar faptul ca Iratxe Garcia Perez saluta "refuzul explicit al presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, de a negocia cu partidele care promoveaza ura si retorica anti-europeana".In Romania, singurul partid care a fost catalogat drept extremist, cu mesaje anti-UE este AUR, iar Marcel Ciolacu a recunoscut public ca a avut si are discutii cu George Simion . Ciolacu a sustinut insa ca nu are in acest moment un proiect politic comun cu AUR."In cadrul ultimei reuniuni a Consiliului European, Europa a reconfirmat statul de drept si democratia ca valori fundamentale ale sale. Respectarea acestor valori precum si respectarea rezultatului unor alegeri libere ne defineste ca europeni.Ne asteptam ca presedintele Romaniei sa actioneze in consecinta in conformitate cu legile tarii, sa recunoasca vointa cetatenilor romani si sa permita partidului care a castigat alegerile generale sa desemneze un premier si sa formeze o majoritate.Domnule presedinte Iohannis, nu stati in calea democratiei! Ma ingrijoreaza in mod deosebit observatiile din raportul preliminar al OSCE privind alegerile care a ridicat mari semne de intrebare privind corectitudinea procesului electoral.Sunt bucuroasa sa vad reformele progresiste implementate de Partidul Social Democrat. Salut refuzul explicit al presedintelui PSD Marcel Ciolacu de a negocia cu partidele care promoveaza ura si retorica anti-europeana.Ma astept ca toate partidele pro-europene sa faca acelasi lucru si sa lanseze mesaje clare in acest sens. Romania are nevoie de un guvern stabil cu o majoritate puternica astfel incat sa faca fata provocarilor legate de revenirea economica si efectele pandemiei", se arata in scrisoarea trimisa de europarlamentarul spaniol Iratxe Garcia Perez.Desi listele PSD nu au continut persoane condamnate penal, acestea contin o serie de candidati controversati. Fiul lui Piedone, Steluta Cataniciu, deputatul care are decizie in instanta ca nu mai are voie sa ocupe o functie de ales, avocata Vicol, aparatoarea celor cu probleme de coruptie si Nicoleta Goleac, sotia fostul director ADP Sector 4, implicat intr-un scandal de coruptie sunt doar o parte din personajele controversate care vor intra in Parlament, din partea PSD.CITESTE SI: Cele mai controversate personaje politice care vor intra in Parlament pe listele PNL sau PSD. Fiul lui Piedone, avocata Vicol sau fosta nevasta a directorului Goleac Conform Constitutiei Romaniei, presedintele Romaniei este obligat sa desemneze un prim-ministru din partidul care a luat peste jumatate din votul cetatenilor. In conditiile in care niciunul dintre partide nu a luat mai mult de 50%, presedintele poate desemna pe cine crede de cuviinta ca ar putea sa formeze o majoritate.Socialistii europeni nu mai pot tolera PSD, iar voturile pe care Dragnea le poate aduce din Romania nu sunt un argument bun, pentru ca, incurajand un partid corupt, PES pierde voturile din alte tari, spunea in 2019 Ana Gomes, eurodeputat din grupul socialistilor europeni.Astfel, socialistii europeni au anuntat ca ingheata relatiile cu PSD, din cauza nerespectarii statului de drept. Intrebat atunci de ce critica UE coalitia PSD- ALDE Liviu Dragnea a raspuns: "Sunt interese. Doi ani la rand, Romania a fost pe primul loc in Europa, la porumb si floarea soarelui".CITESTE SI: