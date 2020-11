Ciolacu sustine ca sistemul sanitar trebuie sa aiba 9,5% din PIB si cere pact national pe sanatate, asumat de toate fortele politice

Marcel Ciolacu sustine ca acest "pact pentru sanatate" pe care PSD il propune prevede, printre altele, depolitizarea sistemului de sanatate, prin angajarea de manageri exclusiv prin concurs, debirocratizarea sistemului, un "parteneriat loial" intre autoritatile locale si cele centrale, despre care sustine ca in prezent nu exista."In momentul acesta fondurile de la Guvern sunt dirijate numai catre administratiile PNL . (...) La ultima imparteala de bani domnul Orban nu a dat niciun leu unui primar resedinta de judet al PSD. Ati mai auzit de asa ceva in ultimi 30 de ani? Eu nu am mai auzit", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seara, la Romania TV.Liderul PSD a sustinut ca trebuie alocata media europeana din Produsul Intern Brut, de 9,5%, sistemului sanitar, acest lucru urmand a se traduce deopotriva in investitii in sistemul sanitar, dar si in majorari de salarii."Dupa ultima pandemie, Romania trebuie sa aloce acesti bani. (...) Nu vi se pare normal macar sa ai consum, daca n-ai investitii?", a adaugat Marcel Ciolacu."Numai un pact national pe sanatate, asumat de toate fortele politice, indiferent cine vine la putere sa nu incalce acest pact, numai un astfel de semnal trebuie dat cetatenilor ca sanatatea lor este prioritatea zero din acest moment. Altfel nu putem depasi acest impas in care ne aflam, sub nicio forma nu il vom depasi cu injuraturi si cu acuze reciproce", a afirmat Ciolacu.Acesta a precizat ca a transmis scrisori tuturor partidelor pe acest subiect si ca a primit un raspuns de la liderul minoritatilor nationale din Parlament.Anterior, Marcel Ciolacu a anuntat ca a transmis, miercuri, sefului statului si celorlalti lideri ai partidelor parlamentare solicitarea de a adopta urgent un Pact pentru Sanatate. Liderul PSD a precizat ca este nevoie de o actiune unitara pentru viata si siguranta romanilor si indeamna ceilalti presedinti ai formatiunilor parlamentare sa renunte la conflict si vrajba.