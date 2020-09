Verdictul avocatului general al CJUE privind Sectia Speciala: "Nu ofera garantii suficiente pentru a inlatura orice risc de influenta politica"

Rolul avocatului general

In ceea ce priveste Sectia Speciala, Michal Bobek spune ca "reglementarea SIIJ (n.r. - Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie) nu ofera garantii suficiente pentru a inlatura orice risc de influenta politica asupra functionarii si a compunerii sale".Avocatul general arata ca infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie trebuie sa corespunda unei justificari deosebit de importante, transparente sireale.Potrivit avocatului general, Michal Bobek, odata indeplinit acest criteriu, este in plus imperativ ca compunerea, organizarea si functionarea unei asemenea sectii sa se conformeze unor garantii de natura sa evite riscul unor presiuni exterioare asupra puterii judecatoresti."Este dificil de sustinut ca infiintarea SIIJ a fost justificata in mod clar, neechivoc si accesibil. In plus, reglementarea SIIJ nu ofera garantii suficiente pentru a inlatura orice risc de influenta politica asupra functionarii si a compunerii sale. Instantele nationale trebuie sa fie indreptatite sa ia in considerare elemente obiective cu privire la imprejurarile in care a fost infiintata SIIJ, precum si functionarea sa practica, cu titlu de elemente susceptibile sa confirme sau sa infirme riscurile unei influente politice.Confirmarea unui asemenea risc poate sa dea nastere unor indoieli legitime in ceea ce priveste independenta judecatorilor, in masura in care compromite impresia de neutralitate a judecatorilor in raport cu interesul cu care sunt sesizati, in special atunci cand este vorba despre cazuri de coruptie . Mai mult, dreptul Uniunii se opune in egala masura infiintarii unei structuri de parchet care nu dispune de un numar suficient de procurori, prin raportare la volumul sau de activitate, asa incat functionarea sa operativa sa conduca cu siguranta la o durata nerezonabila a procedurilor penale, inclusiv cele care ii vizeaza pe judecatori", se arata in concluziile Avocatului general cu privire la infiintarea Sectiei Speciale.Dupa ce avocatul general si-a anunta concluziile, CJUE va ramane in pronuntare, iar dupa aproximativ o luna, sfarsitul lunii octombrie- inceputul lunii noiembrie, ar putea da o decizie in acest caz.In acest caz, instanta europeana trebuie sa dea mai multe decizii importante pentru Justitia din Romania privind: natura juridica a Mecanismului de Cooperare si de Verificare ( MCV ) instituit de Comisia Europeana, infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS), dar si caracterul mai multor ordonante de urgenta promovate de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader - cum ar fi cea prin care a fost mentinut in functie Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare.Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru CJUE. Potrivit unui studiu, concluziile acestuia sunt urmate de catre Curte in aproximativ 88% din cazuri, arata advocate.ro.Cauzele aflate pe rolul Curtii beneficiaza de doua contributii impartiale, independente una fata de cealalta: cea a judecatorului-raportor, care ghideaza Curtea de-a lungul fazelor procedurale ale cauzei si redacteaza proiectul de hotarare, si cea a avocatului-general, care ofera intregii Curtii (inclusiv judecatorului-raportor) o analiza legala detaliata a problemelor cu care Curtea a fost sesizata, urmata de o solutie motivata, de care Curtea nu este insa tinuta.In concluziile sale, prezentate la finalul procedurii, avocatul general stabileste in detaliu cadrul de fapt si de drept al cauzei, examineaza toate sustinerile participantilor la procedura, eventual abordeaza probleme care nu au fost ridicate, dar care i se par importante in cauza si procedeaza la o cercetare proprie a normelor nationale in discutie, care poate include articole si lucrari de specialitate.