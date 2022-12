Conducerea PSD se reuneste luni. Strategia fata de asumarea raspunderii Guvernului Orban, printre teme - surse

Conducerea colectiva interimara a PSD se reuneste, luni de la ora 10.00, la sediul din Kiseleff, potrivit unui anunt transmis de partid. La ultimul CEx al formatiunii a fost decisa excluderea lui Niculae Badalau din conducerea centrala din cauza afirmatiilor acestuia despre romanii din Diaspora.

Un subiect de discutie in sedinta de luni a PSD ar putea fi conferintele judetene pe care le va organiza partidul in filialele social-democrate, precum si pregatirea Congresului din 29 februarie, au declarat surse politice, pentru Mediafax.

Liderii social-democrati ar putea stabili si strategia partidului la anuntul lui Ludovic Orban potrivit caruia Guvernul isi va asuma raspunderea pe modificarea Legilor Justitiei, Legea plafoanelor bugetare si OUG 51 pentru deblocarea decontarii transportului scolar, au precizat sursele citate.

PSD nu e de acord cu asumarea raspunderii Guvernului Orban pe legi importante. Ciolacu: Nu voi permite! Vom sesiza CCR

Masurile urmeaza fi aprobate in sedinta de marti a Executivului, a anuntat premierul Ludovic Orban.

De asemenea, conducerea PSD ar putea discuta si despre bugetul pentru anul 2020 pregatit de PNL, precum si alte subiecte parlamentare, potrivit surselor mentionate.

Mai multi social-democrati, printre care fostii ministri Liviu Pop, Florin Iordache, considera ca legea bugetului de stat trebuie adoptata de Parlament, si nu prin asumarea raspunderii Guvernului. Acelasi lucru este valabil si pentru OUG 114 si Legile Justitiei, mai sustin alesii PSD.

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat ca in cazul asumarii raspunderii Guvernului "singurul lucru pe care poti sa-l faci este sa depui motiune de cenzura".

O tema care a fost discutata, in CEx de miercuri, a fost cea despre datoriile partidului din perioada campaniei electorale care se ridica la suma de aproximativ 15 milioane de euro, au spus surse politice, pentru Mediafax. Suma acumulata din luna iulie incoace include si cheltuieli facute in campania pentru prezidentiale.

Viorica Dancila a declarat, miercuri dupa sedinta CEx, ca toate datoriile inregistrate de PSD pentru alegerile prezidentiale pot fi justificate cu documente si ca nu este nimic care sa ridice semne de intrebare. Ea a precizat ca partidului a avut si in trecut datorii.

Intrebata despre o posibila excludere din PSD, in contextul in care nu mai este liderul partidului, Viorica Dancila a spus "ma astept la orice".

Reactia fostului lider al PSD vine si in contextul in care Paul Stanescu a sustinut ca, dupa alegerile europarlamentare, s-a inteles cu Viorica Dancila sa nu fie organizat Congres in 2019 si sa nu candideze la prezidentiale. "Mariajul asta al nostru a durat foarte putin, sapte, opt zile", a explicat el.

El a mai spus ca Dancila si Iohannis au avut discutie pe subiect, iar fostul premier s-a razgandit in privinta inscrierii in competitia pentru Cotroceni, dupa conversatia cu seful statului.

Atat Klaus Iohannis, cat si Viorica Dancila au negat acuzatiile lui Paul Stanescu.

La ultima reuniune a Comitetului Executiv al PSD, Niculae Badalau a fost exclus din conducerea centrala interimara a partidului. Astfel, Niculae Badalau nu mai are functie in cadrul conducerii interimare a PSD. Acesta este liderul PSD Giurgiu, una dintre organizatiile social-democrate care a obtinut scoruri bune la alegerile prezidentiale.

Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca este "o nebunie" sa se mareasca numarul parlamentarilor de Diaspora, in strainatate fiind 700.000 de romani cu domiciliu in strainatate, restul pana la trei-cinci milioane fiind "fetele alea de le duc astia".

Totodata, Marcel Ciolacu a anuntat ca nu este membru al Biroului permanent si nici secretar general adjunct al partidului Codrin Stefanescu. El a explicat ca oricum acesta obtinuse functia printr-un "artificiu" nestatutar.

