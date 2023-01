Corina Cretu: Reforma in PSD nu inseamna doar "ungerea" unui lider

Partidul Social Democrat are nevoie de reforma, iar aceasta nu se poate efectua doar prin schimbarea conducerii, sustine europarlamentarul Corina Cretu, care adauga ca transparenta si libertatea de exprimare sunt esentiale pentru partid in aceasta perioada.

Potrivit lui Cretu, principalele probleme din PSD in acest moment izvorasc din faptul ca, odata cu schimbarea unui lider, se produce si o schimbare reala intr-un partid. In fapt, partidul a avut, dupa Congresul din 2005, o evolutie nefavorabila.

"De unde vin in principal problemele PSD? Dintr-o iluzie, comuna mai tuturor partidelor romanesti: aceea ca 'reforma' este echivalenta cu schimbarea oamenilor din fruntea partidului, si se reduce doar la ea. Aceasta iluzie a generat schimbarea din aprilie 2005, de la Congresul PSD, congres urmat de o serie de evenimente, care puteau duce la o evolutie extrem de nefavorabila partidului. Cred ca ceea ce s-a petrecut la Congresul din 2005 si imediat dupa a marcat puternic in rau evolutia ulterioara a partidului nostru", scrie Corina Cretu, pe blog.

Europarlamentarul adauga ca, indiferent ce i se reproseaza lui Mircea Geoana dupa campania electorala, proiectul sau a fost unui de perspectiva europeana si ar fi fost oportun pentru Romania. Dupa pierderea alegerilor, PSD trebuie sa ramana un partid deschis, adauga Cretu.

Ads

"PSD este astazi, in opinia mea, un partid suficient de puternic si indeajuns de democratic incat sa-si permita sa accepte diversitatea de opinii si de puncte de vedere si sa nu traiasca dramatic abordarile critice ale membrilor sai, indiferent cat de sus sau de jos sunt pe scara ierarhica."

"Ma bucur sa constat ca, spre deosebire de alte episoade din trecut, cand un insucces era prilej de conflicte in partid, acum lucrurile sunt abordate cu o maturitate si un calm care ne dau sperante ca, in sfarsit, vom putea face o ampla analiza a starii partidului dupa un lung ciclu de confruntari electorale, care, din pacate, nu au adus PSD la guvernare si nici pe candidatul sau la Cotroceni", adauga Corin Cretu.

Corina Cretu adauga ca, in opinia sa, actuala configuratie guvernamentala nu va ramane neschimbata pana in 2012, iar PSD are de ales intre a ramane in Opozitie sau a lasa usa deschisa pentru o guvernare alaturi de PD-L. In 2010 insa, anul in care ar putea fi declansate anticipatele, va fi un an de criza.

"Nu-mi fac iluzii ca actualul guvern va rezista asa pana in 2012. Singura fereastra de oportunitate pentru alegeri anticipate este 2010. Doar ca 2010 este si anul de maxim al crizei, iar PDL o va deconta, indiferent de ce cred Traian Basescu, Emil Boc si ceilalti. Nu vor mai avea pe cine da vina: nu mogulii, nu comunistii, nici altcineva nu guverneaza, ci PDL. Si Traian Basescu", conchide Cretu.

Ads