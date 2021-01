Costurile pentru paza sediului PSD Vrancea erau achitate de administratia locala. Presedintele CJ Vrancea opreste platile

"Incepand de astazi (), cladirea unde functioneaza sediul PSD Vrancea nu va mai avea paza. Nu concep sa platim noi paza pentru astfel de activitati politice. Nu cred ca este corect fata de cetateni, fata de vrancenii care platesc taxe si impozite", a declarat Catalin Toma.Potrivit acestuia, personalul care asigura paza sediului PSD Vrancea va fi transferat la sediul fostei Prefecturi, obiectiv care va fi receptionat in cursul zilei de joi si care va avea nevoie de paza.Toma a precizat ca in acest moment pe rolul instantelor de judecata sunt mai multe procese, unele deja castigate, pentru a recupera sumele din taxa de paza pe care cabinetele unor parlamentari ai PSD le au de dat catre CJ Vrancea.Cladirea in care functioneaza in prezent sediul PSD Vrancea apartine CJ Vrancea dar este data in concesiune de mai multi ani catre partid