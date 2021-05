Cum arata PSD in ultimele sondaje. Directorul IRES, detalii de culise: "E un paradox legat de Marcel Ciolacu"

"Sunt sanse destul de mici sa treaca o motiune de cenzura"

Potrivit lui Jurcan, PSD isi mentine pozitia de lider in preferintele politice ale romanilor, potrivit ultimelor cercetari fiind chiar intr-o "usoara crestere".Insa, in mod paradoxal, Marcel Ciolacu , presedintele formatiunii politice, nu se bucura de o cota ridicata de incredere, iar o posibila explicatie oferita de sociologul Dan Jurcan este pozitia extrem de vocala a liderului PSD in campania de vaccinare impotriva COVID-19.Directorul IRES este de parere ca Marcel Ciolacu "si-a pus foarte mult din creditul personal in aceasta lupta"."Noi ne uitam in sondaje si sondajele vorbesc, cert este ca e un aparent paradox. PSD nu scade, e in usoara crestere, ramane cam pe acolo, dar in mod clar nu scade, ceea ce arata ca exista o activitate pe partea de opozitie destul de intensa. Insa, noi nu vedem in date o crestere a increderii in actualul lider al partidului, Marcel Ciolacu, asta si pentru ca a fost extrem de vocal in toata aceasta campanie legata de vaccinare s.a.m.d. Si-a pus foarte mult din creditul personal in aceasta lupta", a declarat sociologul Dan Jurcan pentruPotrivit lui Jurcan, social-democratii, fiind in opozitie, sunt castigatorii neintelegerilor, balbelor si scandalurilor din coalitia de guvernare, insa acestia nu sunt o forta politica atat de puternica incat sa treaca o motiune de cenzura.Coalitia de guvernare mai are un hop de trecut: aprobarea de catre Comisia Europeana a Planului National de Rezilienta si Redresare. De succesul PNRR-ului va depinde si linistea coalitiei de guvernare, spune sociologul."PSD e in asteptare. Probabil ca isi pregateste ofensiva. Si-a consumat suficienta munitie impotriva actualei coalitii de guvernare. Am vazut ca presiunea publica facuta de televiziuni, in primul rand, si mai apoi de catre PSD, pana la urma a dus la schimbarea ministrului Vlad Voiculescu . Este o victorie pe termen scurt a PSD, in sensul ca nu au decat sa se bucure ca apar astfel de rupturi in coalitia de guvernare.Nu stiu care va fi urmatorul pas al PSD. Sigur ca ei clameaza mereu o motiune de cenzura, dar stim foarte bine ca o motiune de cenzura se depune o singura data si in general trebuie sa o depui atunci cand ai sansele cele mai mari. Acum sunt sanse destul de mici pentru ca se pare ca, cel putin pentru o vreme, apele s-au linistit in coalitia de guvernare, pana la urmatoarea stare de tensiune.Ramane de vazut si in ce masura acest proces tehnic de adoptare a PNRR-ului va fi un succes sau un esec. E clar ca, daca criticile de la Bruxelles se vor intensifica si de asemenea toate comentariile unor membri ai PSD legate de lipsa de transparenta, coerenta a PNRR-ul sau omiterea unor domenii spre finantare, si mai ales daca criticile Comisiei Europene vor fi sustinute, atunci ne putem astepta la o intensificare a atacurilor si din partea PSD.Nu m-ar mira, insa, ca astfel de critici sa apara si in randul coalitiei. In perceptia publica, ambele partide, atat PNL , cat si USR sunt responsabile in mod egal de succesul sau esecul adoptarii PNRR-ului intr-o forma benefica pentru Romania", a conchis directorul IRES.