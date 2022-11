Daciana Sarbu expune produse traditionale romanesti la Bruxelles

Eurodeputata PSD Daciana Sarbu, membra a Comisiei pentru agricultura a Parlamentului European (AGRI), va organiza, la Bruxelles, in martie 2010, o expozitie de produse traditionale romanesti.

Romania va fi astfel prima tara din Uniunea Europeana care va avea o asemenea prezentare in noua legislatura a Parlamentului European, informeaza un comunicat remis redactiei Ziare.com.

In acelasi timp, euparlamentarul Daciana Sarbu si-a deschis cabinet la Sibiu.

"Am dorit sa deschid un cabinet in acest judet deoarece am fost mereu bine primita aici, dar si pentru ca oamenii si-au manifestat dorinta de a comunica pe teme europene...Activitatea mea la Bruxelles trebuie sa exprime prioritatile oamenilor din tara, iar ele nu pot fi intelese cu adevarat decat venind in mijlocul lor si ascultandu-i", a declarat deputata europeana.

Daciana Sarbu a declarat ca, dupa expozitia cu degustare de preparate traditionale din luna martie de la PE, va urma o vizita, in Romania, a unei delegatii AGRI.

"Vor veni in iunie, in tara noastra, pentru a vedea exact situatia agriculturii romanesti. Colegii din PE nu cunosc situatia agriculturii din Romania si, din acest motiv, voteaza de multe ori in necunostinta de cauza.

Ei nu inteleg de ce avem nevoie de atat de multe subventii sau de ce nu reusim sa ne descurcam, pentru ca fac in permanenta comparatie cu ceea ce se intampla in tarile lor! Ii vom duce sa le aratam la fata locului partea frumoasa, dar mai ales, partea mai putin frumoasa, pentru a intelege cat de important este sprijinul european pentru agricultura romaneasca", a afirmat eurodeputata.

