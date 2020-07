Danca: PSD, Pro Romania, ALDE, Avocatul Poporului si CCR - vinovati de zadarnicirea combaterii bolilor

"555 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in Romania in ultimele 24 de ore! PSD+ filialele de la Pro Romania, ALDE, Avocatul Poporului, CCR si din alte institutii ale statului au sabotat efortul romanilor responsabili de pana acum si se fac vinovati de zadarnicirea combaterii bolilor. Politizarea absurda a epidemiei impotriva efortului guvernamental si medical de limitare a raspandirii epidemiei, negationismul pericolului COVID pentru castig electoral ieftin si incitarea la nerespectarea deciziilor Guvernului, conspirationistii de serviciu ai manipularii publice si, nu in ultimul rand, asimptomaticii liberi, care nu respecta regulile de protectie sanitara si isi pun in pericol sanatatea lor si a celor din jur, ne-au adus in acest punct, cu cel mai mare numar de infectari intr-o singura zi de la inceputul epidemiei", afirma Danca, miercuri, intr-o postare pe Facebook El sustine ca romanii trebuie sa respecte recomandarile autoritatilor publice si sanitare si nu sa asculte de "politicienii si propagandistii mincinosi si iresponsabili"."Pentru o viata sanatoasa, fara coronavirus in Romania, nu trebuie sa mai ascultati de politicienii si propagandistii mincinosi si iresponsabili si sa respectam cu totii recomandarile autoritatilor publice si sanitare. Aceasta este singura solutie pentru a evita restrictiile publice impuse pentru a limita raspandirea epidemiei cu coronavirus si nu exista alta cale pentru a putea reveni la normalitate si pentru relansarea economica a Romaniei", declara Danca.