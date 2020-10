PressOne: Seful AEP si-a plagiat 124 de pagini din cele 211 ale tezei de doctorat. Mituletu-Buica a uitat pana si titlul complet al lucrarii

Titlul, greu de retinut

124 de pagini din cele 211 ale tezei de doctorat a presedintelui Autoritatii Electorale Permanente sunt plagiate intr-o maniera incontestabila, dezvaluie jurnalista, intr-un articol publicat pe platforma PressOne Mituletu- Buica respinge acuzatiile de plagiat si sustine ca din punct de vedere al documentelor pe care le are, rezultatul verificarilor antiplagiat, nu este in aceasta situatie.Domeniul in care Mituletu-Buica a devenit doctor este Informatii si Securitate Nationala. De altfel, presedintele Autoritatii Electorale Permanente a urmat, in afara de studiile doctorale, mai multe cursuri de scurta durata la Academia SRI si la UNAP.Intr-un scurt interviu cu Emilia Sercan, Mituletu-Buica nu a stiut care este titlul complet al tezei sale. Teza de doctorat a presedintelui AEP are un titlul imposibil de retinut: "Cadrul juridic privind controlul autoritatilor cu responsabilitati in domeniul securitatii si apararii pentru respectarea drepturilor omului in situatia de conflict armat si operatii de mentinere a pacii".Domnule Mituletu-Buica, puteti sa imi spuneti titlul tezei dumneavoastra de doctorat?Titlul tezei mele are legatura cu controlul civil democratic asupra fortelor armate. Nu vi l-as spune complet acuma pentru ca sunt la spalatorie si sunt prins cu niste treburi.Si nu puteti sa mi-l spuneti acum, intreg?Nu as putea, nu as putea, pentru ca v-am zis, pe langa faptul ca sunt foarte obosit... De doua saptamani tot incercam sa inchidem niste alegeri Am inteles, dar e titlul tezei dumneavoastra.Stiu, sunt de acord cu dumneavoastra.41 din cele 211 pagini ale tezei sunt plagiate din lucrari scrise chiar de indrumatorul lui de doctorat, Constantin Iordache, conducator de doctorate la UNAP si profesor titular la Universitatea "Spiru Haret". In timp ce urma studiile doctorale la UNAP, Mituletu-Buica l-a angajat in functia de consilier personal pe fiul indrumatorului lui, George-Razvan Iordache. Se intampla in martie 2015, cu un an jumatate inainte de sustinerea tezei de doctorat, pe vremea cand Mituletu-Buica era doar vicepresedinte al AEP.Mituletu-Buica, care in trecut a fost membru PSD , a fost numit in 2019 presedinte al Autoritatii Electorale Permanente dupa ce a fost propus, sustinut si votat in Parlament chiar de partidul al carui membru a fost.Presedintele AEP de azi si-a inceput cariera profesionala ca sef de tura si de depozit de carburanti la o serie de firme din Craiova in timp ce era student la zi la Targu Jiu, aflat la 109 km distanta.Ascensiunea sa are legatura cu calitatea de membru PSD: a ajuns consilier in Parlamentul Romaniei, s-a inscris la doctorat, iar apoi a ajuns vicepresedinte, secretar general si, acum, presedinte al AEP.Articolul "Seful Autoritatii Electorale Permanente, plagiat masiv in teza de doctorat", interal pe platforma PressOne