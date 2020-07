Eugen Teodorovici: Imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al PSD

El a afirmat ca, avand actuala conducere, "cel mai mare partid din Romania se pare ca tine mortis sa devina cel mai mic"."Nu poti da din coada pe langa presedintele Iohannis in timp ce presedintele Iohannis calca in picioare PSD", a sustinut Teodorovici.Teodorovici a precizat ca a luat aceasta decizie fiind "extrem de ingrijorat pentru prezentul, dar si pentru viitorul partidului", dar si pentru viitorul Romaniei."Sunt convins ca alaturi de mine sunt foarte multi colegi in PSD si nu numai, oameni care inteleg ca de aproape noua luni Romania sta pe loc, iar asta nu se intampla doar din cauza pandemiei. O alta pandemie este cea care ne bantuie, care bantuie clasa politica si care are simptome destul de grave: incompetenta, lipsa de vointa, lasitate si din pacate chiar si tradare.Guvernul PNL este un guvern incapabil, am spus-o de foarte multe ori, dar la fel de adevarat este si faptul ca PSD, de fapt conducerea interimara a partidului, lasa acest guvern sa isi faca de cap. Cel mai mare partid din Romania se pare ca tine mortis sa devina cel mai mic. Asta o spun actiunile din ultimele noua luni de zile, asta o spun si sondajele.PSD nu poate si nu trebuie sa continue in acest mod. Nu poti sta noua luni in opozitie si sa nu faci opozitie, nu poti da din coada pe langa presedintele Iohannis in timp ce presedintele Iohannis calca in picioare PSD. Conducerea de azi a PSD a folosit cele noua luni de opozitie ca sa stea degeaba si nu cred ca s-au facut intelegeri cu presedintele Iohnnis, era mai bine sa fii facut decat sa se datoreze aceasta situatie prostiei", a mai afirmat Teodorovici.Desi conferinta de presa are loc in curtea sediului central al PSD din Bucuresti, conducerea formatiunii nu a fost informata.