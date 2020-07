Europa Libera: Deficitul fiscal al PSD pe anul 2019 este de peste 60 de milioane de lei. In 2018, partidul avusese un excedent de 53,3 milioane de lei

A incasat, dar s-a si indatorat

Bilantul fiscal al PSD pe 2019 consemneaza o serie de recorduri negative. Este anul in care partidul a incasat cea mai mare subventie din istoria sa, dar l-a incheiat cu cel mai mare deficit si cu cea mai mare datorie catre creditori, dezvaluie Europa Libera. PSD a avut la dispozitie peste 200 de milioane de lei intr-un singur an (aproape 40 de milioane de euro). O adevarata "gaura neagra", dupa cum o definesc unii lideri din judete.Datele financiare oficiale consultate de Europa Libera arata ca partidul a beneficiat de resurse record pentru un partid parlamentar. Bani mai multi incasati in 2019, dar datorii record la finalul anului. Aceasta a fost reteta falimentara a PSD intr-un an de cosmar pentru istoria partidului.Pentru ca tabloul sa fie complet, ramane un mister ce s-a intamplat cu excedentul de 53,3 milioane de lei declarat la finalul anului 2018, atunci cand partidul era condus de Liviu Dragnea , iar trezorier era Mircea Draghici . Primul este acum in inchisoare, fiind condamnat la trei ani si jumatate, iar cel de-al doilea este trimis in judecata pentru delapidare si folosirea subventiei in scop personal.