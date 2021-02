Firea anunta ca PSD a depus un amendament pentru cresterea alocatiilor. Orban anunta ca toate propunerile opozitiei vor fi respinse

Potrivit amendamentului, cresterea alocatiilor este prevazuta astfel: pentru copiii de la 2 ani pana la majorat - de la 214 lei la 300 lei, iar pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 2 ani, inclusiv pentru copiii cu dizabilitati, de la 427 lei la 600 lei, a adaugat prim-vicepresedintele PSD "Acest amendament este foarte important, se refera la toti copiii Romaniei. Noi insistam de ani de zile ca drepturile copiilor sa fie respectate, nu doar prin declaratii publice, ci si prin fapte concrete. Am depus in Parlament si am si votat un proiect de lege care prevede dublarea alocatiilor. Din pacate, aceasta lege nu este respectata, iar cumulul de factori a pornit chiar de la cel mai inalt nivel", a explicat Gabriela Firea, intr-o conferinta de presa.Ea a adaugat ca PD considera ca peste trei milioane de copii din Romania merita respectul Executivului."Consideram ca cei peste 3 milioane si jumatate de copii din Romania merita respectul Guvernului, chiar daca este deja, prin masurile luate, un guvern al austeritatii. Asa cum s-au gasit surse financiare pentru anumiti clienti politici, pentru achizitia unor servicii sau produse care nu erau atat de importante, suntem convinsi ca, pana la urma, acest amendament al nostru va fi acceptat si votat si de catre parlamentarii din opozitie ", a completat Firea.Chestionata care va fi sursa de finantare pentru aceasta masura si de unde vor veni banii, senatoarea PSD a raspuns: "Daca Guvernul Citu nu este capabil sa aduca venituri la bugetul statului, cred ca trebuie sa faca nu doar un pas lateral, ci un pas in spate. Nu este un efort bugetar atat de mare".Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat ca amendamentele opozitiei la legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru 2021 vor fi respinse, iar partidele care formeaza coalitia de guvernare au stabilit sa nu depuna amendamente si sa voteze cele doua proiecte in forma adoptata de catre Guvern si transmisa Parlamentului.