Sorin Grindeanu: In realitate, Romania are doar 14 miliarde de la Uniunea Europeana pentru PNRR. Diferenta este de fapt un imprumut de tip FMI

El a afirmat ca romanii trebuie sa stie "clar" unde se duc banii din PNRR, care sunt proiectele care se vor realiza, pentru ca aceste fonduri provin din contributia anuala pe care Romania trebuie sa o plateasca si trebuie sa ajunga inapoi la cetateni prin cresterea nivelului de trai, prin dezvoltarea comunitatilor locale, prin cresterea calitatii serviciilor medicale si de educatie."In intalnirile pe care le-am avut cu reprezentantii Guvernului am solicitat doar includerea in PNRR a solutiilor si proiectelor propuse de PSD, dar ceea ce este cel mai important, ca urmare a acestor discutii, romanii au putut afla care sunt obligatiile asumate de premierul Citu in fata Comisiei Europene. Acesta a fost motivul pentru care au vrut sa ascunda adevarul. De aceea, in aceasta perioada, au secretizat tot.In primul rand, este o mare minciuna ca Romania va accesa prin PNRR 29 de miliarde, o minciuna intretinuta de Iohannis, de Citu si de Ghinea. In realitate, Romania are doar 14 miliarde de la Uniunea Europeana pentru PNRR. Diferenta este de fapt un imprumut de tip FMI, un imprumut care va trebui sa fie restituit tot de catre romani, dar care va pune in acelasi timp un jug social pe Romania", a declarat Grindeanu, intr-o conferinta de presa, la sediul central al PSD. Potrivit prim-vicepresedintelui PSD , "acest imprumut se va acorda conditionat", iar in locul solicitarilor impuse de Comisia Europena, care priveau digitalizarea, componenta verde si sustenabilitatea, coalitia PNL USR PLUS "a propus politici dure, de austeritate, pentru ca asta stie sa faca dreapta in Romania". O sa vina iarasi cu politica stransului curelei din timpul acordurilor mai vechi pe care le-am avut. Astfel, reformele triumfaliste anuntate intr-un mod pompos de Citu, de Iohannis sau de Ghinea inseamna intr-un cuvant austeritate.Asa-zisele reforme inseamna in realitate inghetarea pensiilor, inghetarea salariilor, inghetarea alocatiilor, cresterea varstei de pensionare, cresterea unor taxe in zona IT si in zona IMM-urilor unde se ofereau stimulente pentru sustinerea acestor sectoare, cel putin dublarea impozitelor pe proprietate la persoanele fizice. PSD nu sustine sub nicio forma un asemenea plan. Nu mai e vorba de un plan de redresare si rezilienta, ci este vorba de un veritabil plan de austeritate pentru Romania", a spus Sorin Grindeanu.