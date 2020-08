Grindeanu: Cine nu se prezinta sau voteaza invers la motiune nu mai face parte din echipa PSD

Intrebat cati parlamentari PSD vor fi in plen la votul pe motiune , Grindeanu a raspuns: "Toti. Cine nu se prezinta maine sau voteaza invers, daca nu exista o cauza obiectiva, inseamna ca nu mai face parte din echipa PSD. Vreau sa fiu cat se poate de clar din acest punct de vedere".El a precizat ca PSD se bazeaza "suta la suta" pe parlamentarii partidului."Eu am convingerea ca maine aceasta motiune de cenzura va fi votata si va trece", a afirmat Sorin Grindeanu.Parlamentul se reuneste in sedinta comuna luni, de la ora 14,00, in ultima zi a sesiunii extraordinare, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata "Guvernul PNL , de la pandemie la pande-mita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL , saracie in buzunarele romanilor".