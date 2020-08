Haos si nervi din cauza legii care obliga ONG-urile sa-si declare beneficiarii reali: "Am vrut sa boicotez mizeria asta, scoasa de niste minti tembele"

"Am vrut sa boicotez mizeria asta, scoasa de niste minti tembele"

14 august, data limita pentru ONG-uri sa depuna documentatia

Legea obliga asociatiile si fundatiile sa comunice Ministerului Justitiei beneficiarii reali ai organizatiilor. Laura Stefan, expert EFOR, dar si Iancu Eugen, de la Asociatia Colectiv , au avut reactii dure."Beneficial owner inseamna omul din spatele organizatiei daca el e diferit de cei care sunt declarati in actele oficiale. Aia se urmareste prin legislatia referitoare la spalarea banilor si finantarea terorismului - sa stim cine ce are de fapt. Evident ca nu are nicio noima sa declari - anual?!.- ce ai declarat la infiintare si ce statul stie deja. Asa cum tot evident e ca nu vei declara cu serie si nr de CI + CNP tot poporul roman daca esti un ong care lucreaza pe domeniul democratie si stat de drept. Dar de ce sa stam noi sa gandim cand putem transpune formal si prost niste reguli europene. Nu mai bine vulnerabilizam noi tot sectorul cu niste norme neclare de se lupta juristii sa priceapa chestii simple cum ar fi ce declari si pana cand. Ridicol si periculos in acelasi timp", a scris, pe Facebook , Laura Stefan, expert anticoruptie in cadrul EFOR."Am declarat beneficiarul real al Asociatiei Colectiv GTG 3010.Am fost la Ministerul Justitiei si am depus o hartie inutila care va fi indosariata si trimisa in arhive, o hartie pentru care am dat 85 de lei unui notar, scuze, 83,30 lei (am observat ca aici, pe facebook se cere precizie, seriozitate, nu poti sa vii asa cu aproximari).In primul rand tin sa spun ca am vrut sa boicotez mizeria asta, scoasa de niste minti tembele. Ministerul Justitiei are toate datele din Statut, pentru-ca nu poti infiinta o organizatie fara a primi o hotarare judecatoreasca. Aceleasi date le depui la ANAF si la Banca care actualizeaza si ei anual.Dar nu asta era problema mea. Ministerul Justitiei este o institutie incapabila sa faca justitie , este o mizerie corupta cu oameni care intr-un stat modern, democratic nu ar avea dreptul sa participe la actul de justitie. Un minister comunist, invechit in rele si priceput in a nu imparti dreptatea.Si totusi am depus acest document. De ce? Pentru ca da, eu impreuna cu ceilalti parinti, frati, copii, bunici ai celor morti si cu cei peste 150 de raniti si alti 100 de participanti iesiti fara rani fizice dar cu rani psihice ce nu se vor vindeca niciodata suntem Beneficiarul Real al coruptiei si inactivitatii numite Minister al Justitiei. Da, noi suntem Beneficiarul Real al actiunilor statului Roman", a scris pe pagina sa de Facebook, Iancu Eugen.In data de 11 iulie 2019, a fost promulgata Legea nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Aceasta lege prevede o serie de obligatii suplimentare pentru asociatii si fundatii, prin modificarile aduse la Ordonanta de Guvern nr.26/2000.Printre acestea, conform art. 344 din Ordonanta mentionata anterior, asociatiile si fundatiile trebuie sa comunice Ministerului Justitie, printr-o declaratie autentica notariala, datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de cate ori intervin modificari in acest sens. Noile prevederi legislative starnesc cateva intrebari legitime din partea organizatiilor neguvernamentale din cauza neclaritatii textului de lege, susceptibil de multiple interpretari.Art.4 din Legea nr.129/2019 ofera o definitie generala asupra notiunii de beneficiar real: << orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/ sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate. >> In cazul fundatiilor, beneficiarul real este reprezentat de persoanele fizice care ocupa pozitii echivalente sau similare fiduciilor, acestea din urma fiind constituitorul, fiduciarul, beneficiarul fiduciei, precum si protectorul. Avand in vedere ca exista deosebiri intre institutia civila a fiduciei si persoanele juridice fara scop patrimonial, definitia beneficiarului real in cazul fundatiilor este susceptibila de intrepretari. EFOR a publicat un ghid practic care incearca sa lamureasca ce anume trebuie sa depuna presedintii asociatiilor si fundatiilor.