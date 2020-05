Inca un lider PSD refuza sa poarte masca. A batut cu pumnul in masa: Vrei sa ne luam la bataie? (Video)

Ziare.

Cel care l-a atentionat a fost consilierul PNL Liviu Iacob, care i-a spus ca e a doua oara consecutiv cand nu poarta masca, dand un exemplu negativ cetatenilor si incalcand nu numai prevederile legale din starea de alerta, dar chiar si o dispozitie pe care Buzatu insusi a dat-o, potrivit careia angajatii CJ Vaslui si vizitatorii care intra in institutie trebuie sa poarte masca obligatoriu.Spiritele s-au incins si Buzatu a batut cu pumnul in masa si a inceput sa tipe ca nu va purta masca nici pe viitor."Vrei sa ne luam la bataie sau ce vrei sa facem? Nu puteti sa ma obligati pe mine dvs, domne', la asa ceva. Nu puteti! Vorbiti fara permisiune, nu la obiect vorbiti, nu aveti nicio legatura cu obiectul sedintei.Nu vreau sa port masca! Domnule, nu vreau sa port masca si autoritatile competente pot lua masurile de rigoare. Nu sunteti dvs. autoritate competenta. Nici de data asta, nici data viitoare, nu voi purta masca. Interpretati cum doriti", a urlat Buzatu din capul mesei, potrivit imaginilor facute publice de Vremea Noua Buzatu este al doilea lider PSD care are o astfel de atitudine dupa presedintele partidului, Marcel Ciolacu. Luni, chiar in prima zi de stare de alerta reglementata, Ciolacu a prezidat sedinta Camerei Deputatilor fara a purta masca, accesoriu obligatoriu in spatiile publice inchise."Ei se considera deasupra legii si considera ca doar cetatenii obisnuiti trebuie sa respecte legea in timp ce ei se considera ca nu trebuie sa respecte legea. Este foarte ilustrativa pentru mentalitatea pe care o au in raport cu legea", a comentat la acel moment premierul Ludovic Orban, fara a spune daca, indiferent de ce considera social-democratii, autoritatile competente vor aplica oricum legea, asa cum este normal.Replica lui Ciolacu a fost ca, "sub o forma de gluma, am vrut sa transmit (luni in Parlament - n.red.) faptul ca, intr-adevar, am o suferinta la nas. Am o deviatie de sept, depistata cu adevarat in urma unui control medical efectuat cu ocazia lesinului".Nu exista pana la acest moment informatii ca Politia ar fi aplicat legea in cazurile lui Marcel Ciolacu si Dumitru Buzatu.