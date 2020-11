Ciolacu a prezentat documente din aprilie si sustine ca sunt avizele modificarilor din prezent de la ATI Neamt. Precizarile DSP il contrazic, insa, in totalitate

Spitalul Judetean Neamt a devenit in data de, conform Ordinului ministrului sanatatii nr.533/2020, spital suport COVID-19. Anterior acestei schimbari, in data de, Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt a solicitat avizul D.S.P. Neamt in vederea modificarii structurii sectiei A.T.I., astfel:- 10 paturi pentru pacientii pozitivi COVID-19 cazuri grave - pacienti intubati si cu potential de agravare, la etajul III - Pavilionul Chirurgical- 24 de paturi de la etajul II pentru pacientii suspecti in asteptarea rezultatelor si pacientii negativi, care inca se aflau internati in spital si necesitau tratament pe terapie intensiva.In data deSpitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt a revenit cu o noua modificare de structura in vederea avizarii de catre D.S.P. Neamt, care nu a vizat Sectia ATI. Unitatea sanitara a functionat cu aceasta structura avizata de D.S.P. Neamt, pana la data de 14 noiembrie 2020. Marcel Ciolacu a prezentat, duminica, 15 noiembrie, pe Facebook , mai multe documente, printre care se numara unul de la DSP Neamt care avizeaza favorabil modificarea structurii organizatorice a SJU Piatra Neamt, propusa de spital, "respectiv din 883 de paturi cate sunt in prezent, 550 de paturi sa fie pentru sectia de Boli Infenctioase, iar 333 de paturi sa fie conform unui tabel anexat - dintre care 34 de paturi la sectia ATI".Mai precis, Ciolacu a prezentat, privind reorganizarea structurilor spitalului, odata cu evolutia crizei sanitare provocate de pandemia COVID-19.Modificarile din primara nu au, insa, legatura cu cele pe care spitalul le-a facut chiar in ziua incendiului, in 14 noiembrie. Modificarile de acum cateva zile, asa cum arata comunicatul DSP Neamt, au fost facute pentru marirea capacitatii sectiei ATI pentru pacientii pozitiv COVID-19. Astfel, au fost modificate circuitele functionale de la etajul II - prin construirea unui perete. Aici urmau sa fie tratati pacientii pozitivi, in doua saloane de cate opt paturi. Pana la acel moment, pacientii pozitivi erau tratati la etajul III."Pentru aceste modificari, unitatea sanitara nu a solicitat avizul Directiei de Sanatate Publica Neamt. Reconfigurarea sectiei A.T.I. si mutarea pacientilor COVID pozitivi, de la etajul III la etajul II, a fost realizata fara aviz, in ziua de", se arata in comunicatul DSP Neamt de duminica, 15 noiembrie.Reprezentantii DSP mai sustin ca Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt si oricare unitate sanitara cu paturi, au obligatia de a solicita si de a obtine, anterior intervenirii vreunei modificari, fie de structura, fie de circuite functionale, avizul directiilor de sanatate publica judetene.Spitalul Judetean Neamt se afla in subordinea Consiliului Judetean Neamt, condus de pesedistul Ionel Arsene.Arsene, vicepresedintele PSD la nivel national, l-a numit in data de 28 octombrie in functia de director pe Lucian Micu, care a trecut de la PNL la PSD in august 2020.Lucian Micu este fostul primar al orasului Roman, care nu a mai putut candida pentru inca un mandat la Roman, din cauza unui dosar de incompatibilitate. Acesta s-a lansat in politica cu sprijinul PSD, iar in 2012 a castigat un mandat de consilier local al orasului Roman, din partea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, partidul lui Gabi Oprea.