Ionel Arsene, despre Spitalul Judetean Piatra Neamt: "Eu cred ca o cauza a acestei tragedii a fost supraincalzirea echipamentelor medicale"

"Problema privind autorizatie de la ISU au toate spitalele din Romania. Suntem in curs de autorizare. Din ce am discutat si cu directorul medical si cu managerul spitalului si cred ca o cauza a fost supraincalzirea echipamentelor din spitale ", a afirmat Ionel Arsene, intrebat sambata la Antena 3 daca este adevarat ca din cinci etaje ale spitalului judetean doar etajele 4 si 5 au autorizatie din partea ISU.Chestionat cand crede ca vor aparea primele informati in urma anchetei administrative care se va desfasura cu privire la incendiul de la spitalul din Piatra Neamt, social-democratul a raspuns: "Cred ca in cursul zilei de maine o sa avem niste concluzii, dar cred ca ar trebui sa stabilim cauza"."Am spus ca spitalele judetene sunt supraincarcate, ca suntem in genunchi, pentru ca aceasta pandemie a venit ca un val peste noi si felul in care gestionam pandemia in toate spitalele este tragica. Cred ca ar fi putut fi manageriata aceasta criza daca ar fi fost deschis Spitalul de la Letcani. Ar fi putut fi evitata aceasta tragedie. Eu cred ca o cauza a acestei tragedii a fost supraincalzirea echipamentelor medicale. Sta un spital gol cu 100 de paturi de terapie intensiva, cu 12 paturi ocupate pentru ca nu vor sa aloce fonduri pentru medici ca sa lucreze acolo. Efectiv nu mai avem unde sa ii punem", a completat Arsene.Intrebat daca era la curent cu faptul ca sunt efectuate niste modificari la instalatia spitalului si ca este facuta o suplimentare a echipamentelor cu oxigen, liderul PSD Neamt a replicat: "Aceste modificari si aceasta suplimentare era facuta in alte saloale, nu unde s-a produs tragedia. Voiam sa incercam sa marim capacitatea sectiilor ATI, pentru ca asa cum v-am spus suntem in genunchi cu gestionarea acestei pandemii. Guvernul nu ne ajuta cu nimic. Pana astazi doar CJ Neamt a finantat masurile pentru pandemie".Presedintele CJ Neamt a mai spus ca "s-au facut zeci de adrese la Ministerul Sanatatii"."Am spus ca avem nevoie de spitalul suport de lasi deschis la capacitate pentru ca avem nevoie sa transferam pacienti de la Neamt. De trei saptamani practic suntem in genuchi cu capacitatea Spitalului Judetean si nu doar la noi. Din 103 paturi ATI sunt doar 12 paturi ocupate. 91 de paturi stau libere in conditiile in care noi ne dam de ceasul mortii ca sa rezistam pe baricade. Cu un ordin de ministru s-ar fi putut rezolva problema asta si astazi am fi avut 100 de paturi disponibile care ne-ar fi permis sa salvam vietile. Medicii sunt supraobositi si facem tot ce trebuie sa putem sa salvam vieti. Nu acuz pe nimeni", a adaugat Arsene.Chestionat ce experienta manageriala are managerul spitalului Lucian Micu si daca e adevarat ca nu este din oras, Ionel Arsene a afirmat: "Domnul Micu are o experienta manageriala. Cred ca este jurist. Este jurist. Managerul unui spital nu trebuie sa fie neaparat medic".El a adaugat ca "ar trebui sa vedem cauza pentru care s-a produs aceasta tragedie"."L-am numit pentru ca aveam nevoie de un manager. Haideti sa vedem ce s-a intampla acolo si care e cauza si nu de ce a fost numit domnul Micu manager. Ar trebui sa vedem cauza pentru care am ajuns aici", a conchis Arsene.