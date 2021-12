Controversele numirii deputatei Laura Vicol în fruntea Comisiei Juridce. Ciolacu: ”Va trebui să vină să dea explicaţii”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că Laura Vicol, propusă la șefia Comisei Juridice a Camerei Deputaților, va trebui să dea explicaţii publice cu privire la acuzaţiile care i se aduc. "Eu nu am nicio problemă cu doamna Vicol în ceea ce priveşte profesionalismul dânsei", susţine Marcel Ciolacu.

"Haideţi să înţelegem cum se fac numirile. Ele se fac la grupul partidului. Eu nu am fost la grup, că nu mă extrag din această numire, e numirea grupului, e numirea colegilor din Comisia Juridică. Vom avea o discuţie în urma acestor... fiindcă suntem oameni politici şi răspundem. Nu mai merge ca persoana publică să nu iasă să dea explicaţii. Fiecare dintre noi, când ne-am asumat să fim persoane publice, trebuie să venim să dăm explicaţii. Şi doamna Vicol va trebui să vină să dea aceste explicaţii. Eu nu am nicio problemă cu doamna Vicol în ceea ce priveşte profesionalismul dânsei. Nu am, dimpotrivă, am făcut multe propuneri legislative foarte bine făcute. Ce decizie va lua PSD, nu o iau eu (...), o voi lua eu împreună cu colegii mei parlamentari la grupul parlamentar PSD, pentru că asta înseamnă democraţie şi decizie în partid”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la România Tv.

Ciolacu a reafirmat că PSD are "toleranţă zero la corupţie, dar şi toleranţă zero la încălcarea drepturilor omului".

Laura Vicol a devenit, săptămâna trecută, preşedinte al Comisiei Juridice, fiind susţinută să preia funcţia de noua majoritate din Parlament, PSD-PNL şi UDMR. Ea a scris într-un mesaj pe Facebook că este prima femeie preşedinte a acestei comisii. USR a criticat dur numirea acesteia. "Avocata celei mai sulfuroase zone dintre politică şi criminalitate este cea care va face legi pentru justiţie în România”, a scris deputatul Silviu Dehelean, arătând că aceasta "a primit răsplata pentru că a fost avocata unei mafii care a capturat statul român".

Liderul USR, Dacian Cioloş, le-a cerut preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, Marcel Ciolacu şi Florin Cîţu, să o schimbe pe Laura Vicol de la şefia Comisiei juridice a Camerei.

"Sper că înţelegeţi că semnalul dat prin această numire este unul de întoarcere într-o zonă cenuşie a justiţiei, împotriva recomandărilor UE, şi că vă asumaţi toate consecinţele pentru direcţia iliberală în care duceţi România”, le-a transmis liderul USR celor doi.