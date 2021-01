Liderii PSD prezinta bugetul alternativ pentru 2021: "Noi consideram ca cetatenii trebuie sa cunoasca adevarul"

Revenire economica prin investitii si prin stimularea exportului.

Bani mai multi la buget.

O mai mare colectare la buget, stoparea furturilor nejustificate.

Stimularea muncii si cresterea veniturilor cu salarii mici si medii pana la 6.000 lei venitul brut lunar.

Relansarea productie lucrurilor fabricate in Romania

"Astazi, alaturi de colegii mei, vom prezenta bugetul alternativ pe anul 2021, propunerea PSD . Am fost intrebati care e scopul acestui buget alternativ, de ce am depus acest efort sa il construim si sa il prezentam, poate pe buna dreptate ca nu avem in acest moment majoritatea parlamentara ca sa trecem acest buget prin parlament. E prima oara in 30 de ani cand un partid de opozitie vine cu o propunere de buget alternativ.Noi consideram ca cetatenii trebuie sa cunoasca adevarul, sa stie care e alternativa la austeritatea propusa de aceasta guvernare. Noi punem astazi in dezbatere publica solutiile concrete pentru cresterea nivelului de trai al cetatenilor. Chiar invitam Guvernul sa ne plagieze, nu ar fi nicio problema, nu ar fi nici pentru prima oara cand ar copia solutiile de la PSD, dar daca e in interesul cetatenilor, chiar nu ne deranjeaza cu nimic. In acelasi timp, demontam minciuna Guvernului", a declarat Marcel Ciolacu , liderul PSD.Bugetul are ca obiective stoparea pandemiei COVID-19, vaccinare populatiei si investitii in capital uman si infrastructura: