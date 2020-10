Liderul PSD Mures, Vasile Gliga, s-a retras de la conducerea organizatiei. Interimatul va fi asigurat de fiica sa

Organizatia Mures a Partidului Social Democrat a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca presedintele in exercitiu, Vasile Gliga, s-a retras din functie si ca va ramane un membru activ al partidului."Am decis azi sa fac un pas important pentru organizatia Mures a PSD si pentru un viitor mai performant al comunitatii in care am crescut si in care traiesc, judetul Mures. Am decis ca este probabil cel mai bun moment sa las generatia noua sa confirme valorile in care ei cred, valorile spre care societatea de azi se indreapta. Este un pas firesc pentru organizatia judeteana, pentru ca valorile tinerei generatii sa poata iesi si straluci in anii ce urmeaza", a declarat Vasile Gliga, la finalul Consiliului Politic National al PSD.Potrivit comunicatului de presa, data fiind situatia dezvoltata la nivel judetean si in virtutea increderii acordate de membrii Consiliului Politic Judetean al PSD Mures de a deschide lista de candidati la Camera Deputatilor, "Consiliul Politic National al PSD a hotarat azi, 21.10.2020, sa o numeasca presedinte interimar al PSD Mures pe Dumitrita Gliga"."Schimbarea de generatii si de mentalitati este o etapa normala in viata, intr-un partid sau in viata oricarei societati din lumea aceasta. Asta se intampla si la PSD Mures si se numeste normalitate. Vreau sa ii multumesc lui Vasile Gliga pentru educatia primita, pentru cultul muncii si respectul pentru ceilalti pe care mi le-a insuflat, pentru implicarea neconditionata in viata comunitatilor locale si rezultatele remarcabile obtinute in cadrul partidului. Privind spre viitor, doresc sa multumesc tuturor celor care m-au sustinut si care mi-au acordat votul si increderea in campania care tocmai s-a incheiat, multumesc organizatiilor din cadrul PSD Mures pentru sustinerea acordata de a deschide lista de candidati la Camera Deputatilor. Sunt convinsa ca suntem o echipa puternica, unita, cu multi oameni foarte valorosi", a afirmat Dumitrita Gliga.CPN al PSD a validat, miercuri, listele candidatilor PSD Mures pentru Senat si Camera Deputatilor. La Senat lista este deschisa de dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Targu Mures, iar la Camera Deputatilor primul loc este ocupat de Dumitrita Gliga, in timp ce presedintele Comisiei de Sanatate a Camerei, dr. Florin Buicu, este al doilea, iar deputatul Dinu Socotar este al treilea.