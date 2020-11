Marcel Ciolacu, despre posibilitatea ca Dincu sa fie propunerea PSD de premier: "Nu ar face de ras Romania"

Ciolacu a facut aceasta precizare in studioul ziarului Libertatea, intrebat cum comenteaza faptul ca "Vasile Dincu ar mai fi fost pe lista de propuneri a Gabrielei Firea" in ce priveste postul de prim-ministru."Doamna Gabriela Firea este un foarte bun comunicator, presedintele organizatiei Bucuresti si a anuntat niste nume. (...) Repet, avem aceeasi discutie, cum am avut-o si pana acum cand am luat punctual de ce anumiti colegi nu se regasesc. Pentru ca aceasta a fost decizia politica. La fel ca si cand... s-au regasit pe listele eligibile al partidului tot in urma unei decizii politice. Eu inteleg supararile dar, dupa ce iesi parlamentar - e anumita demnitate, trebuie sa te ridici la nivelul acestei demnitati si sa nu te transformi intr-o tata comunala si sa iesi in spatiul public cand ai vazut ca tu nu te mai regasesti pe liste. (...) Domnul Dincu este un nume respectat si eu nu cred ca ar face de ras Partidul Social Democrat sau Romania sa aiba aceasta demnitate de prim-ministru. Nu am, daca aveam discutiile va spuneam astazi, nu aveam nicio problema. Nu am terminat discutiile din interiorul partidului. Repet, cea mai indreptatita, daca credeti, doamna Gabriela Firea, sa va mai dea alte nume, nu am nicio problema, dar nu as vrea sa incep acum sa vorbesc despre fiecare coleg. Va dau si eu vreo cinci nume sa avem ce vorbi. E un lucru neserios", a sustinut Ciolacu.