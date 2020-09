Marcel Ciolacu: PSD propune acordarea unui bonus salarial pentru profesori. Si ei sunt acum in linia intai

"PSD nu accepta ca Guvernul PNL sa isi bata joc de profesori si pensionari! De asta propunem acordarea unui bonus salarial pentru profesori si personalul scolar auxiliar, pentru ca si ei sunt acum in linia intai odata cu deschiderea scolilor, dar si respectarea legii in privinta cresterii pensiilor", a scris Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook Potrivit acestuia, "Orban are majoritate in Parlament impreuna cu aliatii sai USR , PMP si UDMR "."Sa isi asume respingerea acestor propuneri si sa nu mai caute vinovati pentru ca nu mai au nicio scuza. Sau aveti majoritate numai cand vreti sa ramaneti pe functii?!", mai spune Ciolacu.