Ce a insemnat pentru Marian Oprisan pierderea alegerilor. Pana in septembrie 2020, a fost cel mai puternic baron local din Romania

Asta dupa ce liberalii au facut istorie si i-au administrat o bataie pe care nu o va uita usor, reusind sa castige pentru prima data dupa 1990 alegerile intr-un judet care a fost colorat la fiecare scrutin in rosu.Paradoxal, cel care l-a invins pe Oprisan este chiar un invatacel de-al sau, vechi colaborator, Catalin Toma, fost presedinte al tineretului social democrat, devenit ulterior primar liberal al unei comune din Vrancea si apoi senator PNL O infrangere pe care Oprisan, eliberat de toate problemele cu legea pe care le-a dus timp de zece ani, nu a digerat-o inca, chiar daca pentru liberali a fost o victorie fara glorie.In Vrancea inca se mai pune intrebarea daca ultimul baron rosu a pierdut cu adevarat puterea. O intrebare aflata pe buzele multora, mai cu seama ca esecul de la locale nu l-a scos definitiv din joc.Dupa pierderea alegerilor din septembrie 2020, Marian Oprisan a reusit sa-si asigure a doua functie, cea de vicepresedinte, in ierarhia institutiei pe care a condus-o vreme de doua decenii, in ciuda faptului ca multi i-au cantat prohodul. Impreuna cu partenerii de la ALDE , pe care a reusit sa-i intoarca in ultimul moment din bratele liberalilor, Oprisan detine acum majoritatea in Consiliul Judetean Vrancea si poate influenta inca foarte multe decizii la nivel de administratie, cum a si lasat de inteles de altfel.Iar toti "oamenii presedintelui" fideli pe care i-a plantat in institutie in vremurile lui bune stau in continuare pe functii, foarte putini dintre ei alegand sa nu-i ramana fideli.In partidul pe care l-a condus, situatia e putin mai fericita pentru el, dar si aici lucrurile sunt imprevizibile. Dupa alegerile locale din septembrie 2020, Oprisan a fost tras pe linie moarta de liderii de la Bucuresti, fiind pedepsit pentru rezultat si mazilit si din functia de presedinte al PSD Vrancea, in pofida opozitiei sale. Ciolacu s-a instalat presedinte interimar, gandind ca va reusi sa-l ingroape definitiv pe baronul cu care nu a avut cea mai buna relatie.O strategie nu tocmai fericita, intrucat acest lucru a starnit revolta oamenilor cu putere din organizatia Vrancea. Ei au pus la cale un adevarat puci, prin care l-au impus pe Oprisan in fruntea listei candidatilor pentru Senat la alegerile parlamentare, in ciuda faptului ca Ciolacu avea alt favorit pentru acest post, pe care l-a numit si presedinte interimar la Vrancea.Oprisan nu a mai ajuns senator, dar prin presiunile puse pe conducerea partidului de la centru a reusit sa intoarca toate deciziile lui Ciolacu si sa-si impuna cel mai apropiat colaborator, pe deputatul Nicusor Halici, presedintele interimar la Vrancea.Prin urmare, in prezent se afla in situatia hienei care asteapta momentul oportun pentru a ataca din nou la varf si a reveni la putere.Singurul care ar putea sa-i puna probleme este actualul primar al Focsaniului, Cristi Misaila, legitimat prin vot, care dupa ce i-a luat iubita vrea sa-i sufle si puterea din partid lui Oprisan.