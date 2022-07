Marian Sarbu, avizat favorabil de Comisiile de Munca si Egalitate de Sanse

Marian Sarbu, propus de PSD pentru sefia Ministerului Muncii, a fost validat de Comisiile de munca si egalitate de sanse din Parlament, cu 29 de voturi pentru, 4 impotriva si nicio abtinere.

Cei doi presedinti de comisii, senatorul Cristian Radulescu (PD-L) si Paul Victor Dobre (PNL), au solicitat candidatului, cu aprobarea membrilor celor doua comisii, sa faca o prezentare a proiectului de guvernare pe portofoliul pentru care a fost propus in noul Guvern, informeaza Agerpres.

Candidatul la postul de ministru al muncii a reamintit comisilor reunite ca provine din miscarea sindicala, ca are o vasta experienta in domeniu, detinand de mai multe ori functii parlamentare si guvernamentale si faptul ca, in perioada 2000-2004, a fost ministru pe aceleasi probleme.

Din programul de guvernare, deputatul Marian Sarbu a mentionat trei capitole importante pe care le va avea in vedere, daca va fi acceptat ca viitor ministru.

Astfel, in domeniul pietei muncii, una dintre problemele importante este stabilirea echilibrului fortei de munca, prin reducerea somajului si asigurarea de locuri de munca, chiar daca traversam o perioada de disponibilizari, a spus Sarbu.

Totodata, el considera ca "se impune flexibilizarea pietei fortei de munca, dar foarte importanta este si intarirea dialogului social, deoarece Romania are mare nevoie, mai mult ca oricand, de stabilitate sociala, pentru ca parcurge un an care va implica si luarea unor masuri nepopulare, iar fara o relatie buna intre patronate, sindicate si Guvern, programul de reforme s-ar aplica cu greutate".

Ads

In domeniul asigurarilor sociale, Marian Sarbu are, ca prim obiectiv, promovarea Legii 250, care inseamna stabilirea punctului de pensie la valoare de 45% din salariul mediu brut pe economie. Pentru atingerea obiectivelor din acest domeniu, ministru desemnat Marian Sarbu sustine ca trebuie sa se gaseasca surse pentru acoperirea deficitului financiar existent la ora actuala.

"Stiu ca e nevoie de alimentarea fondului de pensii de la Bugetul statului si va trebui sa gasim solutii pentru a rezolva aceasta problema. Vom avea in vedere si asigurarea unei pensii sociale minime garantate pentru pensionarii care au sub 350 de lei. Trebuie sa introducem o limita de venituri sigure pentru pensionari", a precizat ministrul desemnat.

La cel de al treilea capitol, care se refera la familie, protectia copilului si egalitatea de sanse, Marian Sarbu considera ca vor trebui aplicate masuri de reorganizare administrativa si a precizat ca rolul ministrului muncii este acela de bun manager.

"In cadrul asistentei sociale, cheltuielile Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale sunt prevazute la sase tipuri de asistenta : 0,6 miliarde pentru indemnizatia copiilor, care va fi de 200 de lei pe copil pana la 18 ani si 0,3 miliarde pentru cresterea copiilor cu varste de pana la doi si trei ani, 0,4 miliarde pentru asistenta persoanelor cu handicap, 0,15 miliarde alocatii pentru incalzire, 0,15 miliarde alocatii pentru alte sisteme de sustinere sociala si 0,2 alte cheltuieli din sistem", a spus Sarbu.

In domeniul pensiilor, pentru anul 2009 ministrul desemnat vrea sa puna in miscare un nou sistem de pensii pentru cei ce lucreaza in agricultura, astfel circa doua milioane de persoane vor beneficia de acest sistem. Pentru fondul de somaj vor fi alocati 0,4 - 0,5 miliarde euro, iar viitorul ministru nu isi propune sa majoreze cuantumul alocatiei de somaj, aceasta va ramane la 75% din salariul minim pe economie.

O problema foarte importanta pentru viitorul ministru este si formarea profesionala, tinand cont ca intram intr-o perioada in care au loc relocari ale fortei de munca in urma masurilor economice care se au in vedere.

Ads