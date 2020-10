Medicul Rafila, viitor candidat PSD la alegerile parlamentare, a participat in 2017 la un protest legat de Ordonanta 13

"Intoleranta poate duce la un atentat la democratie. Si atunci s-au intamplat anumite lucruri care, din punct de vedere politic, nu erau corecte si care trebuiau indreptate. Si, pana la urma, protestul intr-o piata publica a unui numar mare de oameni arata ca societatea nu suporta astfel de derapaje. Si cred ca asta a fost mesajul si nu cred ca este niciun fel de rusine sa faci un astfel de gest. Este, dimpotriva, o aparare a unui drept civic al democratiei si lucrul asta trebuie in mod foarte clar afirmat si respectat", a declarat Rafila la sediul PSD , intrebat daca a fost in Piata Victoriei in 2017, dar si pe 10 august 2018.El a precizat ca nu a participat la protestul din 10 august 2018. Medicul Rafila va fi candidat din partea PSD la alegerile parlamentare pe lista de la Camera Deputatilor, in Bucuresti.Guvernul a adoptat, in seara zilei de 31 ianuarie 2017, prin Ordonanta de Urgenta, modificarea codurilor penale, fara avizul CSM . Cinci zile mai tarziu, in 5 februarie, Guvernul a abrogat, prin Ordonanta de Urgenta, OUG 13/2017.Proteste masive care au ajuns chiar la 600.000 de participanti au avut loc in toata tara in acea perioada, oamenii fiind nemultumiti chiar si dupa ce Executivul a abrogat ordonanta 13 prin OUG 14.Peste 500 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pe 10 august 2018, la amplul protest antiguvernamental, cand fortele de ordine au intervenit pentru evacuarea Pietei Victoria si aproape 800 de plangeri impotriva Jandarmeriei au fost depuse la Parchetul General.