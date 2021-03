Mesajul transmis de Ciolacu dupa viralizarea imaginilor cu banii care ii ies din haina: "Asta inseamna transparenta. Sustinem capitalul romanesc"

In timp ce isi scotea ochelarii din buzunarul interior al hainei pentru a da citire motiunii pe care PSD ar urma sa o depuna impotriva ministrului Agriculturii, lui Ciolacu i-a iesit din si un teanc de bancnote de 200 de lei, incident pe care nu l-a sesizat Dupa ce imaginile cu banii lui Ciolacu au ajuns in toata presa si s-au viralizat pe Facebiik, acesta a postat la randul sau imaginea facand haz de necaz de situatie. "Uite, asta inseamna #transparenta", a transmis Ciolacu , iar in imaginea cu banii cazandu-i din buzunar a postat mesajul: "Sustinem capitalul romanesc".Postarea a adunat sute de comentarii, multe critice. Multi il acuza ca a "furat" fonturile din imaginile postate de USR