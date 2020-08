Negocieri cu toate grupurile parlamentare pentru motiunea de cenzura. Romascanu: "Marti cel mai probabil vom anunta data motiunii de cenzura"

"Legat de motiune, exista la acest moment negocieri cu toate grupurile si marti cel mai probabil vom anunta data motiunii. Ne dorim ca votul sa aiba loc cat mai repede cu putinta. Va exista un CEx cu noua denumire data de Congres, marti sau miercuri, care va decide actiunea politica a PSD, respectiv data votului. Se poate face vot pana la sfarsitul saptamanii. E dupa trei zile dupa citire. 3 zile dupa citire e saptamana viitoare. Juristii partidului vor analiza contestatia la CCR . Procedura parlamentara merge indiferent de contestatia la Curte", a afirmat Lucian Romascanu dupa CEx al PSD de vineri.El a adaugat ca este rusinos modul in care PNL intelege rolul Parlamentului si al institutiilor statului, referindu-se la contestatia facuta la CCR de catre Guvern."O sa va citesc doar doua randuri din scrisoarea de inaintare, din motivarea PNL la contestatia la CCR a depunerii motiunii. Este punctul 4, incalcarea principiului stabilitatii activitatii Guvernului. In viuziunea PNL, Parlamentul nu poate adopta motiuni de cenzura pentru ca interfereaza cu stabilitatea Guvernului. Asta e o noutate si ar fi de ras daca nu ar fi de plans modul in care intelege PNL parlamentul suveran. Modul cum vede PNL a se agata de putere e rusinos", a completat Romascanu.Acesta a facut referire si la afirmatiile senatorul Pro Romania Adrian Tutuianu care a spus ca motiunea de cenzura depusa in aceasta perioada de PSD are probleme de constitutionalitate."Domnul Tutuianu a devenit brusc analitic si a facut niste declaratii care voin in conflict cu cele ale domnului Victor Ponta . Speram sa voteze Pro Romania aceasta motiune, asa cum au anuntat in nenumarate randuri", a conchis Romascanu.Curtea Constitutionala a stabilit ca pana la 1 septembrie partile implicate in conflictul juridic intre Guvern si Parlament, sesizat de Executiv din cauza depunerii motiunii de cenzura in vacanta parlamentara, sa trimita punctele de vedere. Termenul sedintei in care vor fi sustinute opiniile la CCR va fi decis la o data ulterioara, arata anuntul institutiei.Guvernul a depus vineri, la Curtea Constitutionala, sesizarea referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala Guvern-Parlament in legatura cu motiunea de cenzura initiata de PSD si prezentata deja in Parlament in urma cu o zi.Seful Cancelariei premierului Ionel Danca a cerut PSD sa astepte decizia Curtii inainte de a stabili data votului la motiune.Guvernul reclama, in sesizare, depunerea motiunii de cenzura in perioada dintre sesiunile ordinare ale Parlamentului, cat si convocarea unei sesiuni extraordinare avand ca obiect numai prezentarea motiunii de cenzura, precum si incalcarea Constitutiei prin fragmentarea procedurii motiunii de cenzura in mai multe sesiuni parlamentare.Senatorul Pro Romania Adrian Tutuianu a afirmat la RFI ca motiunea de cenzura a PSD are probleme de constitutionalitate, in opinia sa, deoarece ea nu poate fi promovata decat intr-o sesiune ordinara a Legislativului. Acesta a adaugat ca Pro Romania va vota motiunea, insa acuza un blat intre PSD si PNL.