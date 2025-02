PNL si PSD isi anunta alianta de Ziua Unirii?

PNL si PSD ar putea anunta alianta luni, pe 24 ianuarie, la Iasi, iar liderii celor trei partide au ajuns deja la o intelegere privind cele sase principii ale protocolului de formare a aliantei ACD-PSD.

Anuntul public ar urma sa vina in cadrul unui eveniment organizat in capitala Moldovei, cu ocazia aniversarii Unirii Principatelor Romane, au declarat surse din partide, pentru Jurnalul National.

Alianta ACD a avut, vineri, prima reuniune, iar presedintele PNL Crin Antonescu a anuntat ca Alianta are disponibilitatea de a ajunge la constituirea unei forte politice majore a Opozitiei, insa ca urmareste principiul paritatii atat in alegerile locale, cat si in alegerile parlamentare si pentru formarea guvernului.

"Principiul paritatii este unul esential, mai ales ca fiecare partid trebuie sa sacrifice ceva. Poate e un sacrificiu aritmetic pentru PSD, dar este si un sacrificiu de imagine pentru PNL, care va trebui sa faca efortul de a justifica necesitatea aliantei cu un partid foarte diferit, fata de care a avut pana acum o pozitie de adversitate", a declarat Antonescu.

Potrivit surselor din partide, candidatul la presedintie ar urma sa fie desemnat in urma realizarii unui sondaj de opinie, ca in cazul Aliantei D.A. din 2004, iar Guvernul ar urma sa fie format pe principiul partiatii.

Reprezentantii PSD nu confirma data de 24 ianuarie

Contactati de Ziare.com, liderii PSD spun insa ca nu s-a discutat o varianta pentru anuntul aliantei dintre ACD si PSD, dar ca se doreste ca aceasta sa devina o realitate cat mai curand.

Alexandru Athanasiu, sustine ca nu a auzit nimic despre un posibil anunt al Aliantei PSD-ACD, insa ca ambele partide sunt hotarate sa realizeze alianta: "N-am auzit nimic despre data de 24 ianuarie, nu sunt in Bucuresti. Insa ar fi un lucru bun sa se coaguleze o formula de alcatuire a unei Opozitii unite intre partidele de acum", a spus Athanasiu.

Valeriu Zgonea, deputat PSD, sustine ca o alianta nu poate fi anuntata decat in momentul in care este inregistrata la tribunal: "O alianta poti sa o anunti in momentul in care o anunti la tribunal", sustine Zgonea, care adauga ca in PSD si PNL exista o forta destul de puternica cu privire la realizarea aliantei.

La randul sau, Constantin Nita sustine ca nu a auzit nimic despre realizarea aliantei PSD-ACD pe 24 ianuarie: "Nu stiu nimic despre treaba aceasta. In principiu n-as avea nimic impotriva, dar din cate stiu eu nu va avea loc acest lucru", a declarat Nita.

