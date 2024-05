Presa de azi: PD-L vrea sa elimine de la guvernare PSD cu mana PNL

Coalitia, verificata de PD-L la vointa politica, titreaza Romania libera in editia de luni. Liderii PD-L si PSD au luni o noua sedinta tensionata, dupa ce primii si-au anuntat public planul de a testa vointa politica a partenerilor de guvernare.

In cazul in care pesedistii nu "inghit" masurile PD-L, Guvernul Boc isi va gasi sfarsitul in septembrie.

Primul care a creionat clar intentiile PD-L a fost chiar premierul Emil Boc. Acesta le-a transmis ministrilor PSD, in sedinta de guvern de sambata, ca a decis ca legile salarizarii unice, reformei sistemului de pensii si a educatiei sa fie adoptate prin asumarea raspunderii Executivului.

In acest fel, premierul ar vrea sa vada atat vointa politica a PSD, cat si ce a mai ramas din majoritatea de 70% din Parlament.

"De ce aceasta procedura? Din doua motive. In primul rand, pentru a verifica daca la nivelul coalitiei exista vointa politica pentru a sustine aceste reforme structurale asupra carora cele doua partide s-au angajat in Parteneriatul pentru Romania si, al doilea motiv, pentru a verifica sustinerea parlamentara pentru realizarea acestor reforme", a explicat Boc.

Din Cotidianul aflam ca PSD il trimite in banca lui pe "dirigintele" Boc. Dupa ce PD-L, in frunte cu premierul Emil Boc, a anuntat in weekend ca Guvernul isi va asuma raspunderea pe mai multe legi cu sau fara voia pesedistilor, social democratii ii amintesc lui Boc ca nu este dirigintele coalitiei.

Harjoneala continua in Coalitia PSD-PD-L. Daca in urma cu doua saptamani o parte dintre liderii social democrati se inghesuiau sa fluture amenintarea ruperii asocierii cu PD-L, in weekend a fost randul democrat-liberalilor sa o faca. Rand pe rand, pedelistii au iesit cu declaratii publice prin care sa-i puna la zid pe pesedisti pentru a le accepta conditiile.

Primul care a dat tonul a fost ministrul Dezvoltarii, Vasile Blaga. Acesta a anuntat vineri, intr-un interviu dat la Realitatea FM, ca Guvernul isi va asuma raspunderea pe pachetul de legi ale educatiei in septembrie, iar acesta va fi un moment numai bun pentru a verifica rezistenta coalitiei.

Sambata, chiar premierul Emil Boc a subliniat aceste lucruri si a marit numarul de legi pe care vrea sa-si asume raspunderea: pe lista se afla acum salarizarea bugetarilor, reforma sistemului de pensii si educatia.

PSD a reactionat fara intarziere. "Afirmatia premierului in legatura cu verificarea majoritatii este cinica, nepotrivita si nedreapta pentru copii. Nu constatam sau facem probe de majoritate si de rupere a coalitiei pe marginea reformei in educatie", a spus Duvaz.

Nita: PD-L cauta pretexte de cearta, scrie Evenimentul Zilei. "PD-L nu incearca altceva decat hartuirea sistematica si cautarea unui nou pretext de cearta", a raspuns, duminica, vicepresedintele PSD Constantin Nita ultimatumului dat de Vasile Blaga in privinta aprobarii legilor educatiei prin procedura asumarii raspunderii guvernului.

Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga declarase recent ca, in septembrie, coalitia se va rupe daca PSD se va opune adoptarii legilor educatiei. Ultimatumul PD-L a fost interpretat de liderii PSD drept o incercare de a forta scoaterea lor de la guvernare. Si ca, de fapt, "PD-L nu este interesat de reforma educatiei".

"Este inexplicabila pentru noi asemenea atitudine de forta prin care i s-a impus doamnei ministru Ecaterina Andronescu ca aceste legi ca fie finalizate intr-un termen de doua saptamani", a argumentat Nita.

Potrivit vicepresedintelui PSD, asumarea raspunderii guvernului pe legile educatiei reprezinta, de fapt, un experiment cinic si incorect, reforma in acest domeniu avand toate sansele sa esueze in astfel de conditii.

Gardianul noteaza ca PD-L vrea sa elimine de la guvernare PSD cu mana PNL. PD-L incearca sa se distanteze de PSD in vederea campaniei prezidentiale in care, dupa toate probabilitatile, va fi implicat si Traian Basescu.

Schema democrat-liberalilor este simpla: Emil Boc merge in Parlament si isi asuma raspunderea (pe legile educatiei, salarizarii si sistemului de pensii) sperand ca PSD se va opune si ca PNL va inainta o motiune de cenzura. Aceasta este singura cale de inlaturare a PSD de la guvernare fara ca PD-L sa fie afectat la capitolul "Imagine".

Daca motiunea trece, Traian Basescu vine in fata Parlamentului cu o noua propunere de premier si cu un nou guvern. In urma negocierilor, PD-L, UDMR si minoritatile nationale, dar cu ajutorul catorva tradatori pot forma un guvern fara partidul condus de Mircea Geoana.

Zilele trecute, Marian Vanghelie declara ca seful statului vrea sa rupa din PSD cativa parlamentari pentru a forma o noua majoritate. El l-a dat drept exemplu pe Miron Mitrea.

Greu de redus, titreaza Jurnalul National, precizand ca discutiile despre desfiintarea multora dintre agentiile guvernamentale au deschis Cutia Pandorei in Executiv. Lista agentiilor din subordinea Guvernului care se vor desfiinta este inca in ceata, doar doua ministere anuntand "pierderile".

Renuntarea este oricum dureroasa, avand in vedere ca PSD si PD-L au negociat la sange in zilele Craciunului de anul trecut banoasele posturi de conducere a nenumaratelor agentii si companii de stat.

In plus, premierul a mai aruncat un subiect de dihonie: vrea sa testeze soliditatea coalitiei fortand asumarea raspunderii pe trei legi importante: salarizarea bugetarilor, educatia si sistemul unic de pensii.

Premierul i-a anuntat sambata pe membrii Cabinetului ca doreste neaparat asumarea raspunderii pe legile salarizarii, pensiilor si educatiei, vrand astfel sa verifice daca exista vointa politica si daca exista sustinere parlamentara la nivelul coalitiei pentru realizarea acestor reforme.

Gandul anunta ca Vanghelie o loveste pe "printesa" Udrea, Berceanu ii apara onoarea. "Eu nu ma gandesc la Elena Udrea nici ziua si nici noaptea, pentru ca eu am alte probleme ca prioritati. Vanghelie se gandeste insa, pentru ca e mai tanar", a afirmat Radu Berceanu in cadrul unei emisiuni la Realitatea TV.

Mai mult, ministrul democrat-liberal este de parere ca nu numai primarul de la 5 ar fi obsedat de ministrul Transporturilor, ci si intreaga presa.

"Am observat ca presa este indragostita de Elena Udrea si incearca in fiecare zi sa mai scrie cate o stire despre ea. Daca toti ministrii ar fi la fel de mediatizati, poate ca asta nu ar fi un lucru rau", a mai spus Berceanu, raspunzand astfel acuzelor ironice ale lui Vanghelie, lansate la adresa Elenei Udrea.

"Traim intr-o tara muribunda, acceptata si creata de un anumit sistem impreuna cu doamna Elena Udrea, printesa", afirmase cateva ore mai devreme Marian Vanghelie, presedintele PSD Bucuresti, tot in cadrul unei emisiuni de televiziune.

