Presedintele CJ Iasi, Costel Alexe (PNL): Imunitatea parlamentara nu-l va feri pe Maricel Popa (PSD) sa raspunda pentru abuzurile si ilegalitatile de la Letcani

"Pe cel care este astazi creatorul acestui circ nesfarsit cu Spitalul de la Letcani, care si-a dat dovada masurii incompetentei in ceea ce priveste administrarea acelui spital si a cheltuirii banului public, il asigur ca imunitatea parlamentara nu-l va feri sa raspunda in fata legii pentru toate abuzurile si pentru toate ilegalitatile pe care le-a facut la Letcani si in celelalte institutii din subordinea Consiliului Judetean. Este inadmisibil (...) sa plateasca iesenii incompetenta unui om", a declarat Costel Alexe.El a precizat ca "iesenii trebuie sa fie informati corect" despre ceea ce s-a intamplat la spitalul mobil de la Letcani pentru ca ei sa nu cada " victime intr-un razboi politic pe care fostul presedinte Maricel Popa si l-a dorit folosind acest spital"."As vrea sa va spun ca cei de la Directia de Sanatate Publica au facut o analiza a spitalului mobil de la Letcani, au transmis-o catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest (ADI Euronest), Consiliului Judetean Iasi si managerului Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat. Astazi, cand spitalul mobil ar fi trebuit sa fie operational de mai bine de jumatate de an, cei de la DSP au punctat opt deficiente majore in ceea ce priveste functionarea", a aratat Alexe.Presedintele CJ Iasi a efectuat, duminica, o vizita la spitalul mobil de la Letcani, impreuna cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , directorul DSP, Vasile Cepoi , managerul Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat, si prefectul Marian Grigoras.In timpul vizitei, fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi si presedinte al PSD Iasi, Maricel Popa, candidat la Senatul Romaniei, a fost evacuat din curtea unitatii medicale, el venind pentru a discuta cu ministrul Sanatatii si cu noul presedinte al CJ, liberalul Costel Alexe.Desi Maricel Popa i-a acuzat pe ministrul Sanatatii si pe presedintele in functie al CJ Iasi ca au intarziat punerea in functiune a spitalului mobil, cei doi oficiali au refuzat dialogul. Ulterior, Maricel Popa a declarat jurnalistilor ca acuzatiile care i se aduc nu sunt adevarate."Primii pacienti puteau sa fie internati de la sfarsitul lui august. Puteau sa fie internati aici dupa ce s-a primit pe 18 septembrie autorizatia de functionare a spitalului. A doua zi se puteau interna pacienti in spital. (...) Avem adresa trimisa din luna aprilie, sa fim ajutati, la Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne si Ministerul Apararii, ca acest spital si transportul sa fie catalogat transport medical. A fost trecut ca transport comercial. Nu s-a facut nicio adresa catre guvernul din Bulgaria sau guvernul din Turcia. (Spitalul mobil -n.r) a devenit transport comercial si durata transportului a fost foarte mare. Intarzierile respective s-au calculat la furnizor. La ora actuala avem in jur de 2,7 milioane de euro penalitati de intarziere pentru intarzierile respective. Probabil ca va fi un proces in care specialistii vor analiza cat s-a stat in vama , din vina cui a stat in vama, pentru ca vina apartine statului roman dar eu am facut un contract si a trebuit sa il respect", a declarat fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa.Spitalul mobil este construit din aproximativ 100 de containere de diferite dimensiuni, care insumeaza aproximativ 4 kilometri. El este amplasat in apropiere de Iasi, pe DE 585, unde se afla Parcul Industrial TransAgropolis din comuna Letcani, pentru a facilita accesul transportului medical din celelalte judete ale Moldovei.Unitatea medicala dispune de triaj, Unitate de Primire a Urgentelor si terapie intensiva, policlinica si zona administrativa, depozit si zona de suport tehnic, radiologie, unitate de sterilizare, laboratoare de analize medicale si banca de sange, depozit pentru medicamente, farmacie, saloane pentru pacientii cu forme usoare sau medii, saloane pentru terapie intensiva, sala de operatie, zona postoperatorie, spatii pentru personalul medical, spalatorie, bucatarie, sala de mese, morga, toalete, rezervor de apa, generator de curent, sala pentru gestionarea infrastructurii IT, statie pentru oxigen, zona de cazare pentru personalul medical. In total, sunt 256 de paturi, din care 103 la terapie intensiva si trei pentru blocul operator.Spitalul mobil de la Iasi este singurul spital ROL 3 din Romania si din sud-estul Europei. Acesta este, de asemenea, singurul spital care dispune pentru toate cele 256 de paturi din dotare de sistem de presiune negativa, care reduce practic aproape la zero riscul contractarii de infectii bacteriene sau de alta natura.Spitalul mobil de la Letcani a fost achizitionat la inceputul starii de urgenta de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) EURONEST, cu fonduri alocate de consiliile judetene din Iasi (peste 10 milioane de euro) si Neamt (3,2 milioane de euro).In data de 21 aprilie, presedintele de atunci al Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a anuntat ca a fost finalizata procedura de achizitie a spitalului mobil modular, castigatoarea licitatiei fiind o firma din Turcia. Cele aproximativ 100 de containere care formeaza spitalul mobil ar fi trebuit sa ajunga la Letcani si sa fie montate si predate pentru functionare in termen de 30 de zile.Ulterior, in data de 18 mai, presedintele CJ Iasi a anuntat ca spitalul mobil va ajunge cu intarziere, desi toate containerele care formeaza unitatea medicala sunt gata pentru livrare. Motivul invocat a fost cel al restrictiilor impuse de guvernul din Turcia din cauza pandemiei. Invocand forta majora, societatea contractanta a solicitat o extindere a termenelor de livrare, montare si instalare a spitalului mobil modular.Pe 7 septembrie, spitalul mobil de la Letcani a fost predat spre folosinta Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi.Pe 22 septembrie, presedintele Consiliului Judetean Iasi declara ca, desi a primit avizul DSP, spitalul modular de la Letcani nu poate fi utilizat ca sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi din cauza piedicilor puse de liberali, fara a mentiona ca este necesara obtinerea altor avize pentru a primi pacienti, doua dintre acestea fiind de la ISU si Mediu.La mijlocul lunii octombrie au fost internati primii pacienti infectati cu COVID-19 la Spitalul Mobil de la Letcani.CITESTE SI: