Pro Romania anunta ca parlamentarii formatiunii vor vota motiunea de cenzura care ar urma sa fie initiata de PSD

Membrii Delegatiei Nationale a Pro Romania au discutat, luni, oportunitatea sustinerii unei motiuni de cenzura indreptate impotriva Cabinetului Orban. Concluzia a fost ca Romania se adanceste in criza cu fiecare zi de guvernare a acestui Executiv."Nu a fost niciodata un haos mai mare ca acum. Situatia a scapat de sub control pentru ca nu s-au luat la timp masurile potrivite. In martie, Guvernul visa anticipate si spunea ca nu exista riscuri epidemice. Mai apoi, cand era deja prea tarziu, a venit cu masuri dure care au distrus economia si-asa subrezita si care au ingenunchiat companiile autohtone. Nu au venit cu solutii pentru scoala, pentru sanatate, pentru economie, nu si-au recunoscut incapacitatea de a gestiona o asemenea criza, au refuzat sa asculte de specialisti si continua sa traiasca intr-o lume in care procentele electorale si alegerile sunt prioritare, indiferent de riscuri. Romania este astazi mai rau decat la inceputul pandemiei, Guvernul Orban poarta aceasta vina si trebuie sa plece", a declarat Victor Ponta , citat intr-un comunicat de presa. PSD a anuntat ca va depune, la jumatatea lunii august, o motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban.