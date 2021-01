PSD a anuntat ca va depune motiune simpla impotriva lui Vlad Voiculescu si va audia responsabilii campaniei de vaccinare

"Oamenii politici, cand au de-a face cu sanatatea romanilor si cu viata noastra, sa-si asume responsabilitate clara politic. Am ajuns in situatia aberanta in care ministrul Sanatatii spune ca nu are incredere in datele pe care le gestioneaza el si ministerul pe care il conduce. Noi nu putem depune o motiune simpla unui grup interguvernamental, dar in schimb vom depune, incepand cu 1 februarie, o motiune simpla, clara, catre ministrul Sanatatii. Poate nu intelege ca pandemia tine de Ministerul Sanatatii. (...) Noi, PSD , vom depune o motiune simpla si vom chema la audieri", a spus Ciolacu intr-o interventie telefonica la RTV.Presedintele PSD a declarat ca vor fi chemati la audieri responsabilii campaniei de vaccinare si ca prim-ministrul Florin Citu ar trebui sa isi dea demisia daca, pana in luna septembrie, vaccinul nu va ajunge la 10,4 milioane de romani, asa cum s-a estimat."La 1 februarie, incepe sesiunea parlamentara si vom chema la audieri pe cei responsabili de acest haos in campania de vaccinare si de testare (...). Ei deja vorbesc numai de vaccinare, fara sa aiba vaccin si fara sa aiba reguli foarte clare. Mai mult, asistam la cea mai mare anomalie: Guvernul nu are nicio responsabilitate, nu isi asuma nimic, doar vin si ne fac promisiuni. Am inteles de la domnul Citu ca pana in septembrie vor fi vaccinati 10,4 milioane de romani - asa a declarat domnia sa. Ce se intampla daca la 1 septembrie noi nu avem vaccinati 10,4 milioane de romani? Orice om politic responsabil, fie si domnul Citu, cu toate ca nu arata responsabil, iti pui demisia: domnule, dragi romani, nu sunt in stare sa imi duc la indeplinire sarcina pe care mi-ati incredintat-o", a afirmat Ciolacu.Liderul social-democrat considera ca nu exista un plan coerent privind vaccinarea anti-COVID si ca, in acelasi timp, a fost "abandonata" testarea."Pur si simplu, noi am abandonat testarea. Noi deschidem scolile, in timp ce restul tarilor din Europa intra in lockdown ca sa vaccineze si sa testeze, concomitent, cat mai multi oameni. Noi deschidem scolile fara nici macar sa testam rapid profesorii. Pur si simplu, nu au niciun plan coerent, intotdeauna gasesc exceptii: trebuie sa se vaccineze si nu stiu cine inaintea celor cu probleme de sanatate sau persoanelor vulnerabile. Intotdeauna descoperim alte si alte exceptii si s-a blocat tot sistemul", a mai spus Marcel Ciolacu.