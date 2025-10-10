PSD: Am facut programul de guvernare inaintea crizei economice

Marti, 04 Noiembrie 2008, ora 12:40
PSD: Am facut programul de guvernare inaintea crizei economice

Lideri ai PSD au declarat marti ca modelul economic pentru anul 2009 se schimba in conditiile actualei crize economice care s-a extins la nivel global.

"Urmarim extrem de atent ce se intampla in economie si luam in calcul toate scenariile de crestere economica intre 0% si 5%", a spus Constantin Nita vicepresedinte PSD, citat de Ziarul Financiar.

Acesta a mai adaugat ca pentru urmatoarele trei luni nu are nici o previziune iar planul de guvernare al Romaniei a fost creat pentru urmatorii patru ani inainte de extinderea crizei financiare.

Planul de guvernare propus de PSD presupune renuntarea la cota unica de impozitare si aplicarea unui impozit de 10% celor care au un salariu brut mai mic decat media nivelului national.

PSD propune de asemenea dublarea impozitelor pentru cladiri mai mari de 200 de metri patrati si pentru ambarcatiuni.

Castigurile obtinute la Bursa vor fi impozitate cu 5% iar dividendele vor beneficia de taxe reduse.

#program guvernare, #PSD, #impozite , #stiri PSD
