PSD anunta ca nu va vota desfiintarea Sectiei Speciale

"PSD nu va vota pentru desfiintarea Sectiei Speciale. Inalta Curte a decis ca infiintarea acesteia este necesara si noi vom asculta de specialisti", a precizat liderul PSD facand referire la o decizie a Curtii Constitutionale si nu la Inalta Curte asa cum gresit s-a exprimat.Sectia Speciala de investigare a infractiunilor din Justitie, infiintata in timpul guvernarii PSD, ar urma sa fie desfiintata de viitorul guvern PNL USR -PLUS UDMR Deputatul USR-PLUS Stelian Ion sustine ca Sectia Speciala de anchetare a magistratilor va fi desfiintata de viitorul guvern."O desfiintam, este foarte clar lucrul asta, nici nu exista discutii si aici va spun un lucru, nici nu vor fi mari dezbateri, pentru ca despre desfiintarea Sectiei Speciale am vorbit mai bine de trei ani de zile, deci se cunosc toate argumentele si de o parte si de alta, cunoastem si opiniile magistratilor si opiniile specialistilor, avocatilor, societatii civile, opiniile emise de institutii internationale si atunci suntem in masura sa luam o decizie fara sa mai stam pe ganduri multe luni de zile.Noi ne tinem de promisiuni si ce am spus de-a lungul timpului vom face. Daca ne-am asumat angajamentul sa rezolvam rapid aceasta problema, o vom face rapid", a declarat Stelian Ion la RFI.