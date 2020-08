PSD anunta ca va depune amendamente la proiectul de lege privind rectificarea bugetara, in baza caruia pensiile vor fi majorate cu 14% de la 1 septembrie

"Acest proiect nu prevede majorarea pensiilor cu 14%, ci taierea lor cu 26%. Asta unu. Doi: Sa ne explice fantasticul premier Citu de ce a luat sase miliarde din bugetul de pensii si i-a mutat in alta parte, numai dumnealui stie unde. Deci o parte din bani existau in cadrul bugetului Ministerului Muncii pentru aceasta majorare, e adevarat ca nu pentru toti 40%, dar se puteau completa. Dupa cum am spus si la Ordonanta de Urgenta care intr-un mod neconstitutional amana din nou cresterea alocatiilor, si acest lucru va fi amendat in Parlament. PSD este extrem de hotarat sa faca acest lucru pentru ca nu se poate ca incompetenta unui Guvern care nu a stiut sa ia masuri clare si ferme in economie sa se deconteze pe cetatenii romani", a declarat Marius Budai duminica, intr-o conferinta de presa.In ceea ce priveste alocatiile pentru copii, care ar urma sa fie majorate etapizat, conform unei ordonante a Guvernului, Budai acuza ca PNL foloseste "tertipuri" pentru s amana majorarea acestora si anunta ca proiectul de aprobare a OUG va fi modificat si la Camera Deputatilor de catre parlamentarii PSD, asa cum a fost modificat si la Senat."Da, vom modifica aceasta ordonanta si, asa cum a fost votata in Senat, asa va fi votata si in Camera Deputatilor" a mai declarat fostul ministru al Muncii din guvernul social-democrat.Ministrul Finantelor, Florin Citu , a afirmat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca rectificarea bugetara aprobata "vine sa aloce resurse pentru programele aprobate in prima parte a anului, care au ca obiectiv mentinerea locurilor de munca, cresterea economiei si investitiile". De asemenea, Florin Citu a declarat ca datoria publica a Romaniei va fluctua, dar ca suntem departe de baremul de 60% impus pentru a intra in zona Euro.Conform ministrului, punctul de pensie va fi majorat, incepand cu 1 septembrie, de la 1.265 lei la 1.442 de lei, iar pensia minima creste de la 704 lei la 800 lei.