PSD atacă Guvernul și îl acuză că "subminează" economia națională: "Autostrada Moldovei devine un vis spulberat"

"Zero euro din PNRR în 2021! PSD a avut dreptate! România nu va primi niciun euro din PNRR în acest an! România nu se poate baza pentru finanţarea deficitului uriaş pe avansul de 1,3 miliarde de euro din PNRR", afirmă social-democraţii, într-un mesaj postat, joi, pe Facebook Potrivit PSD, România va pierde pierde un an pentru contractarea proiectelor."Autostrada Moldovei devine un vis spulberat de incompetenţa guvernanţilor păstoriţi de Florin Cîţu! Şi mai grav, întreg capitolul Energie - coordonat de liberalul Virgil Popescu - trebuie refăcut. Comisia Europeană a respins categoric atribuirea directă a sutelor de milioane de euro către sponsorii de partid ai puterii. Vicepremierul Dan Barna , şeful lui Cristian Ghinea - principalul responsabil pentru eşecurile repetate privind PNRR-ul - a fost nevoit să accepte evidenţa şi să dea dreptate PSD. Este de-a dreptul criminal că România e nevoită să împrumute alte miliarde de euro şi să plătească dobânzi grele pentru a suplini absenţa avansului din PNRR! Domnilor guvernanţi, sunteţi vinovaţi de subminarea economiei naţionale!", transmit social-democraţii.