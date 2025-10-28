PSD, atac sustinut la adresa BNR si a guvernatorului Mugur Isarescu

Pe fondul cresterii explozive a cursului euro/leu in ultima perioada, cu efecte majore asupra preturilor si a ratelor la banci ale romanilor, PSD a inceput o campanie prin care da vina pe BNR pentru aceasta situatie.

"Solicitam BNR sa isi faca datoria!" este mesajul postat vineri pe contul de Facebook al PSD.

Ideea sugerata prin mesaj este ca BNR are rezerve valutare cu care poate sa intervina si sa stopeze cresterea euro si PSD se alatura romanilor care au de platit rate la credite si cere BNR sa "apere" moneda nationala.

"In 2016, Guvernatorul BNR Mugur Isarescu spunea ca << BNR apara moneda nationala, asigura stabilitatea preturilor (...) si pe cei peste 3-4 milioane de romani care au credite la banci >> . Astazi, BNR dispune de rezerve de peste 36,8 miliarde, adica mai mult decat dublu banilor cash care se misca in Romania. Are deci suficiente resurse sa apere moneda nationala. Alaturi de milioanele de romani care au de platit rate la banci, solicitam BNR sa isi faca datoria!", este mesajul integral postat pe pagina de Facebook a PSD, mesaj care este insotit si de un video.

Postarea de vineri vine la mai putin de o zi de la primul atac al PSD la adresa BNR pe aceeasi tema.

Joi, tot intr-o postare pe Facebook, PSD sustinea: "Cursul valutar nu poate si nici nu trebuie sa fie stabilit prin hotarare de Guvern. Nu ar mai fi o piata libera. Singura institutie abilitata sa administreze << controlat >> cursul Leu-Euro este Banca Nationala care dispune in prezent de rezerve de 36,8 miliarde euro ce ii permit sa tina sub control variatiile de curs".

In ultima saptamana, cursul de schimb a batut record dupa record, ajungand in timp record aproape la 4.7569 lei/euro (cotatia de miercuri) . Vineri, cursul de schimb leu/euro a deschis in crestere pe sesiunea interbancara, urcand cu 0,05% si ajungand la nivelul de 4,77 lei. Leul s-a depreciat si in fata dolarului, depasind pragul de 4,21 lei.

Joi, intr-o interventie la Digi24, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, a explicat care sunt factorii care au dus la evolutia din ultima perioada a cursului.

"Sunt multe elemente aici. Avem o data o situatie de fond, una de conjunctura si un moment al zilei daca vreti. Toate trei au contribuit la rezultat, si anume: o lipsa de credibilitate pentru investitorii care au detineri in lei si care incep sa renunte la aceste detineri in lei.

De aceea, vine presiunea care s-a creat. Lipsa aceasta de credibilitate care i-a facut sa renunte la detinerile in lei. Leul pana la urma, si acest lucru trebuie sa il stim si sa il apreciem, este o moneda convertibila la randul ei. Mergem in strainatate, platim cu cardul in lei, fara nicio problema.

Deci el se tranzactioneaza pe o piata larga, nu doar pe piata romaneasca si intra pe pietele internationale. De aceea, credibilitatea situatiei locale este extrem de importanta in setarea asteptarilor.

Repet, poate a treia oara, este o pierdere de credibilitate care a dus la aceasta situatie. (...) In contextul in care avem un deficit de credibilitate, asta este, de fapt, ceea ce ne ingrijoreaza mai mult decat orice", a declarat, miercuri seara, Dan Suciu, la Digi24.

El a precizat ca exista o problema legata de "setarea asteptarilor investitorilor", in conditiile in care se vorbeste "in piata si in stat si la televizor si in economie" despre un reper de dobanda, "celebra dobanda de 2%", care e alta decat dobanda pietei.

"S-a simtit in momentul in care pietele externe au fost mai active decat piata interna. De aceea, spunem ca ea vine cumva din pietele internationale care, probabil, au analizat acum mai mult situatia Romaniei si au inteles ce se intampla aici.

Avem o problema serioasa legata de setarea asteptarilor. Pentru ca atata vreme cat se vorbeste in piata si in stat si la televizor si in economie despre un reper de dobanda, celebra dobanda de 2%, care e alta decat dobanda pietei si care e alta decat dobanda Bancii Nationale.

Deja toata lumea a inceput sa isi faca un calcul. Cred ca orice investitor isi face un calcul si vede ca socoteala initiala nu mai seamana cu dobanda aceasta de 2% vehiculata in permanenta si incepe sa priveasca cu oarecare preocupare ce se intampla aici.

Probabil acesta este cuvantul care a caracterizat ziua. O preocupare legata de ceea ce se intampla si pe piata valutara. In contextul dat, avem acest echilibru care trebuie resetat si regasit pe piata valutara, dar si pe piata interbancara, a dobanzilor.

Ati vazut ca am avut evolutii si pe piata aceasta. Si problema principala cu care se confrunta acum pietele acestea care sunt piete vitale pentru buna functionare a economiei romanesti este sa isi seteze un nou echilibru intre dobanzi, curs si evident la nivelul fiecarei piete in parte", a explicat Suciu.

Dobanda nu se seteaza prin lege

In opinia acestuia, dobanda nu se seteaza prin lege, ci de piata, "vrand nevrand" si depinde de conditiile economice din piata respectiva.

"Dobanda nu se seteaza prin lege, se seteaza de piata vrand nevrand, aceasta este situatia. Ea depinde de inflatie, de conditiile economice din piata respectiva. Oricat ne-ar placea sau nu ne-ar placea acest lucru. Daca pe plan intern mai reusim sa o mai asezam, pietele internationale, care sunt extrem de puternice si macina aceste informatii in ritmul lor, reactioneaza", a explicat purtatorul de cuvant al BNR.

Intrebat ce spatiu de manevra mai are in prezent Banca Nationala in noile conditii, Suciu a raspuns: "Este dilema cu care ne confruntam si noi la Banca Nationala acum, de gasirea acestui echilibru intre curs si dobanda".

Atacurile lui Zamfir

"As mai adauga un element care poate parea superficial, facil, dar este important, in contextul in care exista o presiune permanenta pe Banca Nationala pe subiecte care nu au legatura cu realitatea.

Stiti foarte bine atacul pe care il face un senator (Daniel Zamfir de la ALDE) si alti doi tovarasi pe un subiect care este inchis, o investigatie din 2008, inchisa de Consiliul Concurentei fara niciun rezultat (detalii mai joi - n.red.), dar este acum transformata intr-un exemplu al pietelor nefunctionale.

Va dati seama ca un investitor care nu analizeaza profund situatia si se uita la head line-urile acestea, care apar pe multe alte televiziuni care nu au responsabilitatea pronuntata a afirmatiilor, isi pune inca o data un semn de intrebare: Ce face Banca Nationala? Cat de functionala este piata respectiva? Cu toate ca avem toate elementele, pentru ca sa spunem ca piata respectiva, a dobanzilor interbancare, ROBOR, este vitala si functionala.

Dar lansand atat de multe petarde, ele nu au cum sa nu atraga atentia si sa deranjeze inclusiv in ceea ce inseamna marja de manevra, incredere, credibilitate, intr-o tara care mizeaza pe astea pentru buna ei functionare", a spus purtatorul de cuvant al BNR. (E.I)

Ce urmeaza

El a mentionat ca nu poate preciza, in termeni concreti, cat va dura aceasta reasezare, pentru ca factorii interni nu au adus clarificari legate de stabilitatea si predictibilitatea fiscal-bugetara.

