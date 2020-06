PSD considera ca in acest moment nu exista niciun motiv intemeiat pentru schimbarea din functie a Avocatului Poporului

Ziare.

Senatorul social-democrat, Lucian Romascanu , afirma ca despre institutii "fundamentale", cum ar fi CCR sau Avocatul Poporului, pot avea loc discutii cu privire la reformare, insa nu este de acord cu actiuni care sa interfereze cu activitatea acestora, referindu-se la intentia liberalilor de a declansa procedura de demitere a Avocatului Poporului Renate Weber "Nu exista niciun motiv intemeiat in acest moment sa fie demis Avocatul Poporului. Exista o diferenta majora de abordare a PNL . Pe vremea cand era domnul Ciorbea existau plangeri in spatiul public ca domnul Ciorbea este inactiv si nu contesta nimic, acum doamna Weber isi foloseste aceasta prerogativa si iarasi este impotriva, vad, a celor pe care le gandeste PNL " a declarat putatorul de cuvant al PSD duminica, intr-o conferinta de presa.Romascanu a catalogat Avocatul Poporului drept "o institutie fundamentala a statului"."Noi nu putem comenta deciziile legale ale Avocatului Poporului. Ca ne plac, ca nu ne plac, ele se intampla, exact cum, ca ne place, ca nu ne place, domnul Iohannis contesta la Curte legi importante. Nu putem decat sa vedem cum se va pronunta Curtea si sa mergem inainte. Deci orice demers care ataca institutii fundamentale - si domnul Orban vad ca este un fan al acestui tip de demers, ataca CCR, ataca Avocatul Poporului, ataca Inalta Curte - lucrurile astea trebuie sa se opreasca pentru ca, pe fond, fragilizeaza increderea romanilor in institutiile fundamentale ale democratiei" a afirmat Lucian RomascanuAcesta a precizat ca PSD "exclude orice interferenta cu institutii fundamentale".Romascanu a catalogat drept "ok" o discutie despre eventuale reforme ale unor institutii fundamentale, cum ar fi Avocatul Poporului sau CCR"Aceste institutii sunt functionale, sunt respectate la nivel international, nu vad de ce un guvern care are 20% in Parlament isi permite sa faca asemenea declaratii fata de ele" a mai afirmat Romascanu.Liderul deputatilor PNL Florin Roman a anuntat ca luni vor incepe procedurile pentru revocarea din functie a Avocatului Poporului, Renate Weber, care "s-a transformat in aparatorul pensiilor nesimtite" si a initiat un demers "impotriva poporului roman"."Luni vom demara procedurile de revocare din functie a doamnei Renate Weber, care s-a transformat in aparatorul pensiilor nesimtite! Avocatul Poporului si-a depasit atributiile constitutionale initiind un demers impotriva...poporului roman, care doreste taierea pensiilor speciale si respectarea principiului contributivitatii", afirma Florin Roman, sambata, intr-o postare pe Facebook Anuntul sau vine dupa ce premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, la Brasov, ca va solicita grupurilor parlamentare ale PNL "sa investigheze posibilitatea de a demite Avocatul Poporului"."Voi cere grupurilor parlamentare ale PNL sa investigheze posibilitatea de a demite Avocatul Poporului, de a o demite pe Renate Weber care nu se comporta ca Avocatul Poporului, pentru a numi, in sfarsit, un avocat al poporului care sa actioneze in conformitate cu Constitutia si in interesul cetatenilor romani", a afirmat premierul, dupa ce Avocatul Poporului a contestat la CCR legea privind impozitarea pensiilor speciale, precum si legislatia si reglementarile vizand starea de urgenta si starea de alerta.Conform Legii de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, mandatul Avocatului Poporului inceteaza inainte de termen in caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului.