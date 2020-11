PSD Dambovita cere interzicerea sloganului "O Romanie fara hotie" motivand ca instiga la ura si xenofobie

"In mod concret, aceasta alianta electorala a folosit mesaje care dezavantajeaza toti competitorii electorali, prin afisele cu sloganul "O Romanie fara hotie" mesaje tiparite pe materiale de propaganda electorala care nu sunt prevazute de Lege", se arata in plangerea formulata de PSD Dambovita.PSD Dambovita, filiala condusa de deputatul Corneliu Stefan, a depus plangere si pentru ca USR PLUS "a folosit un avion de tip utilitar, care a survolat atat pe raza municipiului Targoviste, cat si imprejurimile, avand atasat un banner cu sloganul "O Romanie fara hotie", pe care era inscriptionata si sigla acestei aliante electorale".Reclamatia a fost facuta publica de consilierul general Vlad Voiculescu , pe pagina sa de Facebook