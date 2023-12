PSD vrea sa adopte Legea Lobby-ului prin ordonanta de urgenta

Legea Lobby-ului ar urma sa fie adoptata de Guvern in luna octombrie, prin ordonanta de urgenta, potrivit unui document care include proiectele legislative ale PSD pentru perioada septembrie - decembrie si care este discutat in sedinta de sambata a Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun.

"Infiintarea societatilor de lobby, simplificarea accesului public la procesul de legiferare si la cel decizional. Text de lege preluat integral din legislatia in materie din Austria. Infiinteaza Registrul de lobby si de reprezentare a intereselor. Legifereaza profesia de lobbyst", se arata in documentul prezentat sambata la Neptun, in sedinta CEx, si intitulat "Modernizam Romania - Proiecte legislative septembrie - decembrie 2018"

Potrivit acestuia, Legea Lobby-ului, care are ca termen de adoptare luna octombrie, prin ordonanta de Guvern, "va creste transparenta in procesul de legiferare si in cel decizional, va permite interactiunea mediului de afaceri cu decidentii politici printr-o reglementare eficienta si va permite implicarea societatii civile in procesul decizional, atat la nivel legislativ, cat si la nivel executiv".

Statul vrea sa devina investitor, prin ordonante de urgenta

Tot pentru luna octombrie este prevazuta adoptarea prin ordonanta de urgenta a Legii Societatilor cu Capital Majoritar de Stat, care ar viza eliminarea barierelor birocratice din activitatea companiilor de stat. Printre beneficiile enumerate in proiect se numara eficientizarea participarii statului ca actionar al companiilor publice, cresterea vizibilitatii eficacitatii si profitabilitatii intreprinderilor la care statul isi consolideaza pozitia de actionar prin introducerea indicatorilor de performanta: cifra de afaceri, salarizare, tehnologie inovativa, profit, export (noi piete, noi activitati) . Conform proiectului, statul va participa cu aport de capital la constituirea de societati sau la majorarea capitalului social al celor existente si, pentru prima data, statul va putea sa cumpere actiuni si sa-si intareasca rolul economic activ.

Printre proiectele legislative prevazute in document se numara si infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare (FND), prin Hotarare de Guvern, cu termen de adoptare luna octombrie. Conform documentului, FND este un vehicul de investitii financiare ce are ca obiectiv sprijinirea si finantarea IMM-urilor si ar urma sa utilizeze sumele recuperate din evaziune si arierate pentru dezvoltarea IMM-urilor, iar "agentii economici vor beneficia de surse de finantare ieftine prin aportul statului in companiile lor".

Tot prin Hotarare de Guvern, cu termen de adoptare luna septembrie, ar urma sa fie infiintat Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, detinut in intregime pe toata durata sa de functionare de catre statul roman si care va finanta investitiile strategice ale statului roman. Beneficiile enumerate in proiect sunt investitii in companiile de stat, achizitia de actiuni la companiile de stat, cresterea exportului pe noi piete, reindustrializarea Romaniei si crearea de noi locuri de munca bine platite.

Acelasi document prevede infiintarea Agentiei Romane pentru Investitii Strategice si Exporturi (ARISE), printr-o ordonanta de urgenta cu termen de adoptare luna decembrie. Agentia ar avea ca scop promovarea si atragerea investitiilor straine directe, identificarea de noi piete de export, elaborarea de strategii si programe de promovare pentru sectoarele strategice, promovarea, pe plan intern si international, a investitiilor straine directe in Romania. Conform documentului, ar urma sa existe manageri de proiect dedicati pentru investitii de peste 10 milioane de euro, experti specializati pentru investitii intre 1 si 10 milioane de euro, iar agentia ar urma sa aiba noua birouri regionale la Bucuresti, Iasi, Timisoara, New York, Beijing, Cairo, Dubai, Paris si Rio de Janeiro.

