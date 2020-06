PSD: Eficienta guvernarii PSD - motivul pentru care Standard&Poor's a ''pasuit'' retrogradarea Guvernului PNL

Ziare.

com

"Rezultatele PSD la guvernare tin inca pe linia de plutire niste amatori economici, care - in doar 7 luni - au reusit sa prabuseasca nivelul de trai al romanilor, dar si mediul de afaceri. S&P a invocat aspectele pozitive structurale care s-au consolidat in timpul guvernarii PSD din ultimii ani: a patra cea mai mica datorie guvernamentala neta in PIB din UE, un potential de crestere economica robust, una dintre cele mai mici ponderi ale datoriei externe nete in PIB dintre tarile UE si accesul la fondurile structurale si de coeziune alocate de UE. Agentia de rating S&P acorda un cartonas galben guvernarii PNL aratand dezastrul din politicile fiscal bugetare implementate in ultimele 7 luni, cu deficite record, cu o viteza de imprumut de 1.000 euro/secunda, cu incapacitatea evidenta de a propune masuri directe pentru protejarea puterii de cumparare a populatiei si stimulare economica", se arata in comunicatul PSD.Potrivit sursei citate, "Guvernul PNL si-a ascuns incompetenta angajandu-se printr-o scrisoare la ceea ce a devenit eticheta guvernarilor galben portocalii - austeritatea".PSD mentioneaza ca agentia de rating arata ca decizia este strict conditionata de angajamentul Guvernului privind: cresterea pensiilor sa nu fie mai mare de 10%, adica un procent care nu acopera nici macar cresterea de preturi; implementarea unor masuri dure de austeritate incepand cu ianuarie 2021, dupa alegeri; continuarea programului de imprumuturi la dobanzi junk de 3,5-4% pentru a pastra rezervele valutare la un nivel consistent cu mentinerea cursului de schimb.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca "cele mai negre previziuni s-au adeverit"."Toate minciunile guvernarii PNL au fost spulberate de Standard&Poor's care reconfirma, din pacate, ca Romania ramane acolo unde a bagat-o PNL - pe 'negativ' si cu perspectiva de inrautatire! Unde este mareata crestere economica in fapt inexistenta?! Unde sunt tonele de bani netipariti de la Bruxelles cu care PNL se impauneaza deja. Unde sunt investitiile straine care, de fapt, fug din Romania?! Niciunde! Singura performanta a PNL este viteza cu care indatoreaza Romania la dobanzi uriase: 1.000 euro/secunda. In 7 luni au luat 80 de miliarde. Dar in economie au ajuns doar 3. Unde sunt banii?", se intreaba Ciolacu, intr-o postare pe Facebook.Liderul PSD considera ca "guvernarea PNL-PDL a aruncat tara in haos, austeritate si somaj si este nevoie urgenta de un plan coerent si sustenabil de masuri pentru redresarea economiei".PSD arata ca, in ultimele luni, Comisia Europeana, FMI, Banca Mondiala, OECD, bancile si alte institutii financiare au aratat "o alta realitate decat cea pe care o vinde Guvernul"."A venit randul agentiei de rating S&P sa rastoarne calculele Guvernului privind principalii indicatori macroeconomici in anul 2020: S&P estimeaza o cadere de 5,5% in 2020, Guvernul prognozeaza o scadere de doar 1,9%; S&P estimeaza un PIB nominal de 1.032 miliarde lei, in scadere cu 28 miliarde lei fata de anul 2019 si cu 50 de miliarde lei mai putin decat estimarea Guvernului pentru anul 2020; S&P estimeaza o explozie a datoriei guvernamentale in PIB la 46,2%!!! mult peste prognoza Guvernului de 40,9% din PIB; S&P estimeaza un deficit de cont curent de 4,8% din PIB, peste estimarea Guvernului de 4,1% din PIB; S&P estimeaza un deficit bugetar de 8% din PIB, peste estimarea Guvernului de 6,7% din PIB; S&P estimeaza o depreciere de 6% a cursului leu dolar de la 4,26 lei/dolar in 2019 la 4,5 lei/dolar in 2020", a adaugat PSD in comunicatul citat.PSD mai atrage atentia ca "Guvernul PNL indreapta Romania spre faliment si ii minte pe romani in legatura cu cifrele reale ale dezastrului economic"."Guvernarea PNL-PDL a aruncat tara in haos, austeritate si somaj. Este nevoie urgent de o alternativa puternica de centru-stanga care sa vina sa repare toate prostiile actualei guvernari", mai sustine PSD.