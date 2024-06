PSD face apel la PE: Institutiile statului intimideaza presa

Deputatul PSD, Carmen Moldovan, a trimis joi o scrisoare deschisa catre membrii Parlamentului European in care le atrage atentia ca in Romania nu se mai poate practica in siguranta meseria de jurnalist din cauza ca democratia este serios amenintata, prin atitudinea institutiilor statului la adresa mass-media.

"Va scriu cu mare ingrijorare despre situatia din Romania. Va scriu mai putin in calitatea mea de deputat al Partidului Social Democrat, cat in calitatea mea de fost jurnalist...

Am asistat si la intimidari la adresa jurnalistilor, am auzit si vazut comportamente nedemne in relatia om politic-jurnalist, am vazut gesturi de sfidare si de aroganta care in state cu democratie matura s-ar fi predat la facultatile de jurnalism la cursurile despre "riscurile meseriei de ziarist"...In ziua de azi, regret sa va anunt ca acest lucru nu mai este valabil in Romania, o tara membra a Uniunii Europene", scrie deputatul social democrat in scrisoarea deschisa catre membrii PE remisa si Ziare.com.

Carmen Moldovan spune vrea sa "traga un semnal de alarma in legatura cu felul in care se intelege respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului in Romania, dar si faptul ca la noi in tara democratia este serios amenintata, prin atitudinea institutiilor statului la adresa mass-media.

"Va aduceti probabil aminte de faptul ca insusi domnul Traian Basescu, Presedintele Romaniei, a folosit in repetate randuri invective la adresa jurnalistilor, i-a sfidat, i-a jignit si i-a sicanat. Din pacate, aceasta practica tinda sa fie recunoscuta prin documente oficiale ale Romaniei... CSAT, condus de presedintele Traian Basescu, mentioneaza in Strategia Nationala de Aparare, la capitolul privind vulnerabilitatile de securitate presa", mai scrie aceasta.

Deputatul social democrat mai spune ca "evocarea unor activitati firesti ale mass-media, cum ar fi campaniile de presa, precum si catalogarea din start a activitatii ziaristilor sub prezumtia de rea-credinta o fac sa se teama ca in curand dreptul la libera exprimare ar putea fi restrans in Romania".

"In acest context si avand in vedere calitatea pe care o detineti va rog sa supuneti atentiei Parlamentului European aceasta grava problema. In lipsa unei reactii ferme din partea institutiilor europene, am convingerea ca Guvernul si reprezentantii puterii din Romania vor continua sa puna sub semnul intrebarii drepturile si libertatea presei", conchide Carmen Moldovan.

