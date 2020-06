PSD hotaraste in CEX cum voteaza in cazul prelungirii starii de alerta

Ziare.

Purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu , a declarat ca PSD sustine o stare "intermediara" de alerta, pe o perioada strict limitata in timp, de 15 zile."Noi am decis, in prima instanta , iar decizia finala va fi luata maine (luni - n.r.) in cadrul Comitetului Executiv al PSD, sa sustinem o stare intermediara, pe o perioada strict limitata in timp, care sa asigure tranzitia la normalitate si care sa contina strict masurile pentru protejarea sanatatii populatiei si nimic mai mult", a explicat Romascanu duminica, intr-o conferinta de presa la sediul partidului.El a adaugat ca, in acelasi timp, este necesar ca autoritatile sa poata dispune punctual, asa cum prevede si legea, de masuri de siguranta, acolo unde este necesar.Potrivit lui Lucian Romascanu, PSD va introduce "obligatoriu" in legea de aprobare a HG care urmeaza sa fie adoptata de Guvern mai multe prevederi."Durata masurilor, tranzitorie, sa fie de maximum 15 zile. Deschiderea spitalelor pentru pacientii non COVID. Toate achizitiile publice se vor face transparent cu licitatie. (...) Deschiderea bisericilor, foarte importanta! Si, trebuie sa fie gasita o solutie, astfel incat hotelurile sa poata beneficia de deschiderea restaurantelor din unitatile hoteliere avand in vedere ca incepe sezonul, iar multi dintre cetatenii care au achizitionat pachete turistice le-au achizitionat impreuna cu serviciile de masa. Astea vor fi masurile pe care vom incerca sa le introducem in lege si fara acestea Partidul Social Democrat nu va vota legea trimisa in Parlament", a explicat purtatorul de cuvant al PSD.