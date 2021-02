PSD insista sa se introduca, pe ordinea de zi a Parlamentului, propunerea pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor

"Este demagogie"

"Despre pensiile speciale ale parlamentarilor, stiti ca PSD a depus proiectul de lege in Parlament. Am constatat ipocrizia celor din guvernarea de dreapta atunci cand ne-am uitat cu atentie in buget. Daca si dumneavoastra veti face acelasi efort, veti vedea ca in bugetul Camerei Deputatilor si al Senatului sunt prinsi banii p entru pensiile speciale ale parlamentarilor. Pai atunci sa se hotarasca. Cand vorbesc serios despre acest subiect si cand nu? Noi solicitam, pentru ca maine dimineata (marti dimineata - n.red.) este sedinta de Birouri permanente reunite, sa introduca pe ordinea de zi propunerea PSD pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor", a spus Oprea intr-o conferinta de presa dupa sedinta Biroului Politic National al PSD. El a adaugat ca ar trebui ca Guvernul sa aprobe, in urmatoarea sedinta, o ordonanta de urgenta prin care sa se elimine pensiile speciale."Daca tot vorbesc despre pensii speciale , ar trebui sa ia documentele, initiativa legislativa pe care au avut-o, sa o transforme in ordonanta de urgenta si in prima sedinta de Guvern sa procedeze la eliminarea pensiilor speciale.Daca nu fac acest lucru, este demagogie si atunci nu mai au voie sa vorbeasca despre acest subiect", a afirmat Oprea.